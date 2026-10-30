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MotoGP GP de Malasia

Bezzecchi: "En Sepang todavía nos cuesta un poco más, pero la Aprilia ha mejorado mucho"

El piloto de la marca de Noale terminó el viernes del GP de Malasia en sexta posición, pero probablemente tercero en términos de ritmo de carrera, por detrás de los hermanos Marquez. Según el de Rimini, las Ducati siguen siendo la referencia en esta pista, pero la RS-GP ha dado un paso adelante evidente respecto a los test de pretemporada.

Matteo Nugnes

Publicado: 30 oct 2026, 16:33

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Sepang siempre ha sido una pista particularmente favorable para Ducati e indigesta para Aprilia. Los hombres de Noale probablemente ya la habían marcado en rojo como aquella en la que habría que apretar más los dientes en este final de temporada, en el que están en juego tanto la corona de pilotos como la de constructores de la MotoGP 2026.

La jornada del viernes del Gran Premio de Malasia confirmó estas sensaciones, con las Desmosedici GP de los hermanos Márquez dictando el ritmo y las motos de Noale persiguiendo, además con Jorge Martín lidiando con la fractura del radio derecho, lo que en la tarde solo le permitió completar 3 vueltas antes de detenerse pensando en el día de mañana. Un parón que parece reducir al mínimo sus esperanzas de título.

De este modo, sus opciones ya de por sí eran bastante reducidas, al igual que las de Marco Bezzecchi, quien llegó a Malasia con 50 puntos por recuperar respecto al mayor de los Márquez. Sin embargo, en la perspectiva del campeonato de constructores, con Aprilia liderando por 6 unidades sobre Ducati, la historia es diferente, por lo que para el piloto de Rímini será fundamental mantener en alto los colores de Noale. Su viernes concluyó con un sexto tiempo a cuatro décimas, pero con un ritmo que lo sitúa justo detrás de los dos hermanos de Cervera. Un panorama que parece hacerle ver el vaso medio lleno.

"Diría que es un buen balance, bueno. Un buen viernes. Si miramos el viernes del año pasado aquí, fue muy, muy difícil. Hoy ha sido difícil, obviamente, como siempre, pero estoy contento. Me he sentido bien, sobre todo de ritmo", dijo Bezzecchi a los periodistas presentes en Sepang, entre ellos los de Motorsport.com.

"Todavía soy un poco más lento respecto a los de arriba, pero diría que no está mal. En el time attack podía haber hecho algo más, eso está claro. Tanto yo en términos de pilotaje, un poco también en general, pero sobre todo yo en términos de pilotaje. Ahora intentaré solucionarlo todo para mañana", añadió.

El piloto romañolo también reconoció que en este momento los Márquez parecen tener un punto más: "Marc claramente me parece en este momento más rápido en todo, tanto a una vuelta como en ritmo. A su hermano en ritmo no lo he visto bien, pero creo que él también es bastante competitivo, seguro que más que yo. Luego, en mi opinión, a partir de ahí estamos todos un poco más parejos. Pero sin duda ellos dos están un poco más fuertes en este momento".

Cuando se le preguntó si cree que se puede intentar recortar esa distancia, agregó: "Tengo algunas ideas sobre cómo mejorar. Luego me cuesta decir cómo pilotan todos los demás, sobre todo los de otros equipos o marcas. Pero sí, sin duda tengo algunas ideas sobre cómo intentar mejorar yo, en términos de pilotaje, pero también de puesta a punto. Tengo varias ideas de lo que me gustaría hacer. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, intentaremos analizar todos los datos y entenderlo bien".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

En general, sin embargo, en su opinión la RS-GP ha dado un paso adelante incluso en el trazado malayo: "Hemos mejorado mucho. Sigue siendo una pista que nos hace sufrir un poco más, pero hemos mejorado bastante".

Debido a un posible reasfaltado que finalmente no se llevó a cabo a causa de la guerra en Oriente Medio, Michelin trajo tres soluciones para el neumático trasero, incluida una nueva opción media asimétrica. Sin embargo, la sensación general es que se puede disputar tanto la Sprint como la carrera larga con el neumático blando, tal como el año pasado.

"Esta mañana hemos probado el medio trasero. Es verdad que la FP1 es más bien la sesión más complicada por las condiciones de la pista, pero al final el blando es el neumático del año pasado, cambia muy poco en el centro. El año pasado se hizo tanto la Sprint como la carrera larga con ese, así que veremos. Es verdad que las condiciones de agarre son un poco peores. Hay alguna curva un poco más deteriorada, pero tampoco está tan desastrosa como esperábamos o como nos habían dicho. Vamos a ver".

A diferencia de muchos compañeros que se quejaron del estado del asfalto, Bezzecchi considera que, en líneas generales, las condiciones son similares a las que se encontraron a principios de año en los test de pretemporada.

"Hay un par de curvas que me parecen un poco más deterioradas, eso sí. Pero todo lo demás me parece bastante similar a como estaba en febrero, con la única diferencia de que en febrero rodamos tres días durante diez horas y la pista se pone negra, más negra no se puede. En cambio, ahora rodamos como de costumbre. Al final han rascado dos o tres tramos en la recta, pero en las curvas no han rascado nada. Más que nada es el calor lo que hace que deslice".

Por último, también hizo balance sobre el estado de su rodilla, que aún no se ha recuperado por completo de la lesión sufrida en Sachsenring: "No está al 100%, lamentablemente todavía me genera un poco de líquido y los back-to-back los acuso un poco. Pero al final es algo con lo que tendré que convivir hasta final de año, hasta que no pare por un tiempo más largo".

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