Bezzecchi satisfecho con los puntos de Austria; no era posible competir ante Acosta y Martín

Tras el cero de Misano, hacía falta volver a la carga sumando puntos importantes para el campeonato mundial, sobre todo en un fin de semana en el que, desde el viernes, le había costado encontrar el feeling con la moto y en el que Jorge Martín se había mostrado como el piloto de Aprilia más sólido. En una lucha por el título mundial en la que la constancia lo es todo, saber sacar partido incluso en las jornadas complicadas se convierte en la clave. Y ese es precisamente el significado del tercer puesto de Marco Bezzecchi.

El italiano no ocultó que la conexión con la moto no había sido la ideal desde el viernes, pero algunos ajustes realizados en el warm-up dieron el resultado esperado, acercándole sobre todo a su compañero de equipo, con quien se enzarzó en un duelo inmediato nada más dar la salida. Gracias a una excelente salida desde la parrilla, Bezzecchi logró ponerse en cabeza inicialmente, pero para Martín volver a ponerse delante era igualmente crucial.

Por eso, el español no se quedó a la espera tratando de gestionar el neumático, sino que respondió de inmediato para volver a ponerse en cabeza, recuperando el liderato y pudiendo así rodar en aire limpio. El objetivo era intentar abrir una ventaja sobre Pedro Acosta, el piloto al que todos habían señalado como el gran favorito para la carrera de hoy.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aquí surgió el primer problema para Bezzecchi, que, una vez que volvió a situarse detrás de Martín, empezó a tener problemas con la parte delantera de su Aprilia, perdiendo esas décimas que lo convirtieron en una presa fácil para el español de la KTM. El adelantamiento no fue inmediato, en parte debido a la potencia de la RS-GP en las frenadas, pero desde las primeras vueltas era evidente que Acosta tenía algo más en cuanto a ritmo.

"Estoy contento, ha sido una carrera preciosa, realmente dura, interminable. Salí muy fuerte, incluso conseguí ponerme en cabeza por un instante, pero, objetivamente, me faltaba un pelín", declaró Bezzecchi a los micrófonos de Sky tras la carrera, y contó también, en tono jocoso, que aquel adelantamiento a Martin en la primera frenada fue una señal para recordar que sigue en la lucha.

"Sí, ese [adelantamiento] fue para decir que sigo ahí. Sabía que intentaría volver a adelantarme; él, luego, en la variante y en la curva 3, en la parte alta, fue un poco más rápido que yo. No salí muy bien de la chicane, así que me adelantó enseguida, pero fue bonito; en la frenada estaba bien, me lo pasé bien, frené fuerte, quizá incluso un poco demasiado al final. Pero fue bonito, me gustó".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Joe Klamar / AFP vía Getty Images

Echando la vista atrás, las dificultades con la rueda delantera tras el adelantamiento que sufrió por parte de Martin se hicieron evidentes de inmediato, también por un derrape en la última curva que le llevó a pisar la hierba, aunque logró limitar los daños. "Jorge me volvió a adelantar enseguida y empecé a tener problemas con el neumático delantero, hasta tal punto que después Pedro también me alcanzó y me adelantó, y pasé unas vueltas con verdaderas dificultades".

"Después, a medida que el depósito se iba vaciando, conseguí mejorar y pilotar cada vez un poco mejor, y volver a acercarme incluso a Jorge. Es una pena ese error a dos vueltas del final, porque me pasé un poco y no pude intentar el ataque, pero bueno, de todos modos ha sido una carrera preciosa".

Inevitablemente, tras este fin de semana también hay que fijarse en la clasificación, que de momento muestra una diferencia de 42 puntos con respecto a Martín. Una diferencia que empieza a ser bastante amplia, pero aún quedan muchas carreras por delante y, en un fin de semana como este, en el que no se es competitivo desde el principio, es fundamental mantener la calma y llevarse a casa el máximo número de puntos posible.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing; Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Y también por eso, al final, a pesar de los puntos perdidos en la clasificación, Bezzecchi se mostró satisfecho con el tercer puesto y, sobre todo, con el trabajo realizado durante el fin de semana junto a su equipo, logrando enderezar un GP que no había empezado de la mejor manera, ni en cuanto a sensaciones con la moto ni en cuanto a tiempos.

"El viernes no estábamos tan cerca, pero trabajamos bien; el sábado lo hicimos bien, sobre todo en la clasificación, donde conseguí remontar un poco. El podio de ayer quizá fuera un poco menos merecido que el de hoy, que, en mi opinión, nos lo hemos ganado un poco más. Ha sido duro, los dos primeros iban un poco más rápido".

"Pero, en mi opinión, hemos trabajado muy bien. He intentado fijarme realmente en cada detalle, tanto de la pilotaje como de la moto, por supuesto, de todos, no solo de los demás pilotos de Aprilia, sino también de todos los demás; de verdad, me da vueltas la cabeza de tanto que he intentado aprender algo de todos. Creo que sin duda nos servirá".