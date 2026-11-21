MotoGP GP de Portugal

Bezzecchi rompe su maldición en sprint y mantiene vivo el milagro por el título

El piloto de Aprilia mantuvo vivas sus improbables esperanzas de título al estrenar su casillero de victorias en sprint en 2026 en Portimao

Richard Asher

Publicado: 21 nov 2026, 15:58

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Marco Bezzecchi dijo después del Gran Premio de Qatar que "necesitaba un milagro" para ganar el título de MotoGP 2026. Dada la necesidad de ganar las dos carreras sprint y los grandes premios restantes, con Marc Márquez sin sumar puntos, no era ninguna exageración.

La lucha del piloto de Aprilia por asegurar victorias en sprint —una sequía que se remontaba al Gran Premio de Australia del año pasado— solo añadió más absurdo a su desafío.

Pero aunque las opciones de Bezzecchi de convertirse realmente en campeón todavía necesitan algo bastante parecido a una intervención divina, sigue teóricamente en la pelea tras marcar la primera de esas cuatro casillas. Al ganar la sprint en Portimao el sábado, con Márquez conmocionando al mundo al caerse en la penúltima vuelta, Bezzecchi consiguió justo lo que necesitaba.

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Realistamente, sin embargo, la mayor alegría para el italiano será poner fin a esa larga maldición en las sprint. La victoria portuguesa eleva su cuenta de triunfos de sábado a cinco, todavía menos de la mitad de los 12 grandes premios que ha ganado.

"Estoy muy feliz, la sprint ha sido como una tortura para mí hasta ahora", dijo Bezzecchi en el parque cerrado. "Estoy muy, muy feliz de conseguir este tipo de resultado.

"Muchísimas gracias al equipo porque nunca dejaron de creer en mí y siempre encontraron la manera de hacerme sentir cómodo. Y hoy era el día.

"Ahora seguimos trabajando para mañana e intentaremos dar lo mejor de nosotros en la carrera más larga."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El hombre de Rimini será el firme favorito para repetir su victoria en el GP de Portugal de 2025. Logró la pole position por casi medio segundo el sábado por la mañana, confirmando que era la referencia de la parrilla a una vuelta en Portimao.

Si consigue la victoria el domingo, será la primera vez que Bezzecchi gane en un circuito por segunda vez en su trayectoria en la categoría reina.

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