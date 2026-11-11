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MotoGP GP de Qatar

Bezzecchi firma un récord histórico con 12 victorias en 12 circuitos distintos en MotoGP

Con el éxito del pasado domingo en Qatar, el piloto de Aprilia alargó esta secuencia, superando los 11 triunfos en otros tantos circuitos diferentes que Freddie Spencer había conseguido a su llegada a 500cc. Un récord que resistía desde hacía más de 40 años, pero también una racha que podría detenerse en caso de victoria en Portimao o Valencia

Matteo Nugnes

Publicado: 11 nov 2026, 13:52

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La victoria obtenida el pasado domingo por Marco Bezzecchi en Qatar representó el 12.º triunfo en la carrera del piloto de Aprilia dentro de la categoría reina de MotoGP, permitiéndole adueñarse de un récord bastante peculiar que le arrebató a una leyenda como Freddie Spencer, con quien se encontraba empatado hasta la competencia en Lusail.

Acumular 12 triunfos comienza a ser una cifra de peso en MotoGP, y lo más curioso es que "Simply the Bez" los ha conseguido en 12 circuitos completamente diferentes. Por su parte, "Fast Freddie" se había quedado en 11 victorias en trazados distintos, en una racha que comenzó en Spa-Francorchamps en 1982 y concluyó precisamente en la pista de las Ardenas dos años después, cuando firmó su primer doblete en el Gran Premio de Bélgica de 1984.

Se trata de una marca que se mantuvo intacta por más de 40 años y que Bezzecchi construyó a lo largo de cuatro temporadas. Su primer triunfo en la categoría reina se remonta al 2 de abril de 2023, durante el Gran Premio de Argentina, en su segundo año en MotoGP a bordo de la Ducati del equipo VR46.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Foto di: Media VR46

En aquella campaña de 2023 sumó dos victorias más: una en Le Mans y otra en el Buddh International Circuit, esta última destinada a ser un logro único en la historia reciente, al tratarse de la primera y única edición disputada del Gran Premio de India. Tras ese arranque victorioso vino un largo periodo sin triunfos que se prolongó hasta el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 en Silverstone, el cual marcó su primera victoria como piloto oficial de Aprilia.

Aquel triunfo fue solo el preludio de una racha espectacular entre el final de 2025 y el inicio de 2026, firmando un póquer de cinco victorias al cruzar primero la meta en Portimão, Valencia, Buriram, Goiânia y Austin. Sin embargo, su domingo consagratorio ocurrió en el circuito de Mugello, en lo que parecía el despegue definitivo en la lucha por el título, pero que terminó siendo el punto más alto de una temporada que después sufrió un declive pronunciado.

Sus dos últimas victorias en Mandalika y Lusail llegaron cuando parecía demasiado tarde para impedir que Marc Márquez conquistara su décimo título mundial. Con una desventaja de 74 puntos a falta de dos competencias, las posibilidades matemáticas del italiano son reducidas.

Lo más curioso del caso es que las dos citas finales de la temporada podrían poner fin a esta racha histórica de Bezzecchi justamente en el momento en que parece haber recuperado el nivel del inicio de año, puesto que tanto en Portimão como en Valencia ya sabe lo que es subir a lo más alto del podio tras sus victorias de la campaña anterior.

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