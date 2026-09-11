Marco Bezzecchi afirma que no le "preocupó" ver a Jorge Martín tan abajo en la clasificación de los entrenamientos del Gran Premio de San Marino, ya que confía en que sus compañeros de equipo en Aprilia se recuperarán el sábado.

Mientras que Bezzecchi estuvo a punto de batir el récord de vuelta en los entrenamientos a bordo de la RS-GP de fábrica, su compañero de equipo Martín apenas logró colarse en la décima y última plaza de la Q2 tras sufrir problemas de velocidad durante toda la jornada.

La situación fue aún peor en el equipo satélite de Aprilia, Trackhouse, donde Raúl Fernández terminó en un distante 12.º puesto y Ai Ogura ni siquiera corrió este fin de semana debido a una lesión.

Por el contrario, gran parte de la alineación de la Ducati se mostró competitiva en una sola vuelta el viernes, con cuatro pilotos de Desmosedici entre los cinco primeros. Además, la última vuelta cronometrada de Fermín Aldeguersevio obstaculizada por un problema técnico, lo que dejó a Francesco Bagnaia como el único piloto de Ducati que no logró clasificarse para la Q2 por falta de ritmo absoluto.

Sin embargo, Bezzecchi, de , no ve motivos de preocupación tras la primera jornada de entrenamientos y afirma que confía en que tanto Martin como Fernández estarán entre los primeros en la clasificación.

"Solo es viernes, no se preocupen. Ya verán que mañana estarán todos ahí", afirmó.

"Intentamos centrarnos en nosotros mismos, trabajando tan duro como podemos en boxes, e intentaremos averiguar todo lo que podamos mejorar. Ya veremos qué hacen los demás cuando llegue el momento".

Dónde perdió Martin medio segundo

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque Martín logró completar una vuelta limpia al final de los entrenamientos, terminó en un distante décimo puesto, a 0,546 s de su compañero de equipo Bezzecchi. El español tuvo la suerte de clasificarse para la Q2 en medio de una racha de mejoras de última hora, conservando la plaza por tan solo 0,016 s. Para poner de relieve lo ajustados que están los márgenes, el " " de Gresini, Aldeguer, fue solo 0,042 s más lento, pero acabó tres puestos por detrás, en 13.ª posición.

Martin destacó que estuvo "completamente al límite" en su vuelta rápida, pero perdió tiempo porque no se sentía cómodo con el neumático trasero blando de Michelin.

"Por la mañana me sentí muy bien con el neumático medio. La moto respondía exactamente como yo quería y estaba cerca de los primeros", afirmó, tras haber terminado a 0,267 s del primer puesto en la FP1.

"Sabía que por la tarde las sensaciones podrían cambiar con el neumático blando, así que empecé con ese compuesto desde el principio, y así fue. Me sentí incluso peor de lo que esperaba.

"Son problemas que he tenido desde principios de año. Con el neumático blando, me cuesta más que a los demás en las vueltas rápidas. Vamos a trabajar en ello con el equipo".

No obstante, Martin afirmó que tiene más velocidad por sacar a relucir este fin de semana, y señaló que su potencial en Misano es mayor que el quinto puesto que logró en Aragón la última vez.

"En cuanto al ritmo, no creo que esté tan lejos de los líderes. Creo que puedo estar en la lucha, pero para ello tengo que mejorar mi tiempo en las vueltas rápidas".

Por qué Fernández no logró pasar a la Q2

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández fue uno de los pilotos más destacados en conseguir una plaza directa en la segunda parte de la clasificación, terminando a 0,572 s del mejor tiempo, en 12.ª posición.

El piloto de Trackhouse había terminado tercero en la primera sesión de entrenamientos del día y se mantuvo entre los diez primeros durante gran parte de la sesión de la tarde, hasta que bajó en la clasificación en los últimos compases.

El español asumió toda la responsabilidad por su deslucido final de jornada en y reveló que no logró dar lo mejor de sí mismo en sus últimas vueltas rápidas.

"No es el resultado que esperábamos, pero hoy ha sido culpa mía", admitió.

"En todos los entrenamientos estuve entre los seis o siete primeros, pero cometí dos o tres errores en las últimas dos o tres vueltas y no pude mejorar mi tiempo, así que fue culpa mía.

"Además, las sensaciones no son las que esperaba. Creo que el cambio que hicimos entre la FP1 y los entrenamientos libres no me ha ayudado con mi estilo de pilotaje.

"Pero esto es Misano, todo está muy reñido. Ya se ve cuántos pilotos estamos casi al mismo tiempo.

"De cara a mañana, tenemos que mejorar. Creo que depende más de mí que de la moto.

En algunas curvas, no estoy en la trazada en la que debería girar la moto, así que depende más de mí".