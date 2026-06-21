Bezzecchi se siente “hecho una m**rda” tras el incidente con un comisario en Brno

Aprilia dice que Marco Bezzecchi se ha estado sintiendo “de mierda” después de golpear a un comisario tras su caída en la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de la República Checa.

El líder del campeonato de MotoGP dominó las noticias en Brno después de que aparecieran imágenes en las que se le veía golpeando a un comisario que intentaba recuperar su moto varada.

El incidente fue investigado por los comisarios, que lo excluyeron del resto del fin de semana debido a lo que describieron como un comportamiento antideportivo.

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Bezzecchi emitió una disculpa sin reservas en redes sociales el domingo por la mañana y visitó personalmente al comisario antes del warm-up para disculparse por sus acciones.

El italiano no habló públicamente de forma directa tras la sanción, pero el CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, atendió a los medios en su nombre después de la carrera.

Preguntado por cómo se sentía Bezzecchi casi 24 horas después del incidente, Rivola dijo: “Se siente de mierda. Se siente de mierda como se sentiría cualquiera de nosotros.

“Es una persona bastante emocional, como puedes imaginar.

“Lo bueno es que mañana estará en la moto [de 850cc] [en el test de Pirelli] y probaremos cosas buenas. Es un nuevo desafío.

“Estará compitiendo en Assen [el próximo fin de semana], así que es fácil cambiar el ritmo.”

Aunque Bezzecchi inicialmente restó importancia a su caída desde la quinta posición en la penúltima vuelta de la carrera, pareció mostrarse molesto cuando un comisario aceleró accidentalmente el motor mientras intentaba levantar la moto de la grava.

Preguntado si el piloto de 27 años reaccionó por preocupación por los daños en su moto, Rivola dijo: “Sí, sinceramente, es verdad.

“Cuando revisamos las imágenes, al principio estaba relativamente calmado - iba caminando - y luego empezó a correr cuando se dio cuenta de que el motor seguía engranado con el limitador.

“La rueda trasera estaba girando a unos 165 km/h y lanzando piedras por todas partes. Imagina si la moto hubiera engranado de repente y hubiera salido disparada; quién sabe dónde habríamos tenido que recogerla.

“Dicho esto, su reacción no fue aceptable, punto.

“Pero su respuesta vino de pensar: ‘¿Qué está pasando con mi moto?’ y de reconocer que había una situación peligrosa.

“Pero repito: el gesto en sí no es aceptable.”

La ausencia de Bezzecchi en la carrera del domingo permitió que su compañero de equipo Jorge Martin recortara su ventaja a solo cinco puntos, al tiempo que también devolvió a Marc Marquez a la lucha por el título tras la segunda victoria consecutiva en un gran premio de 2026 del piloto de Ducati.

Pero Rivola expresó su confianza en que el contratiempo no afectará la campaña por el título de Bezzecchi.

“Creo que momentos como este son cuando es importante comportarse como un equipo unido, como hicimos recientemente con Jorge [en Balaton Park] y con todo lo demás que ha sucedido”, dijo.

“Pero creo que Marco es lo bastante fuerte y, con nosotros, aún más, para levantarse de inmediato y reaccionar de la mejor manera posible.

“También estamos en un gran circuito, mañana tenemos un test y, afortunadamente, se sube de nuevo a la moto enseguida, así que creo que reaccionará bien.”