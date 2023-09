Bezzecchi: hice lo que podía, pero Martín fue fantástico

Desde su llegada a Misano, Marco Bezzecchi tenía una preocupación clara: el estado de su mano izquierda, dolorida y algo lesionada tras el accidente en el que se vio involucrado en la salida del pasado Gran Premio de Catalunya, en el 'strike' provocado por Enea Bastianini en la primera curva. El italiano avisó de que seguramente no lo pasaría bien, razón por la cual se medicó un poco para los entrenamientos y recibió una dosis de analgésicos mayor para este sábado.

A pesar de las complicadas circunstancias, el transalpino quería rendir bien en la cita de casa para él y para el Mooney VR46 y lo consiguió este sábado, al clasificar segundo y terminar en la misma posición en la carrera al sprint. Y eso que llegó a apretar en distintos momentos al ganador de la prueba, Jorge Martín, pero se acabó conformando con una plaza más que meritoria, por delante de Pecco Bagnaia.

"Ha sido muy difícil, pero estamos en Misano y tenía que mantener la fortaleza para ofrecer un gran espectáculo a los aficionados", reconoció Bezzecchi dejando claras sus motivaciones en las pocas palabras que dijo a la realización internacional.

Unos instantes después, más calmado, Marco analizó su carrera y narró cómo fueron avanzando sus dolores: "Al inicio la mano estaba bien, en la primera mitad de la carrera. De hecho, he conseguido acercarme a Jorge y tiraba fuerte. Pero después, cuando me ha empezado a doler, he cometido algún error. Ya no era tan preciso en el primer parcial, fallaba en la curva 2 y en la 4, y no conseguía imprimir la fuerza que necesitaba para cambiar de dirección. Y eso es lo que me ha ralentizado".

Fue por ello por lo que empezó a tener fallos que le alejaron del español de forma definitiva: "Después, cuando me iba bien, trataba de recuperar con Jorge, pero luego fallaba... Aunque Martín ha sido muy rápido desde el principio. He tratado de hacer todo lo que podía, pero más de esto no podía".

Y así, confirmando que dio su máximo, Bezzecchi comentó que seguramente el domingo será otra jornada de sufrimiento para él, aunque guardando ciertas expectativas: "No ha sido fácil, las últimas tres o cuatro vueltas eran duras siendo sincero, pero tengo curiosidad por mañana. Seguro que sufriré, como una bestia, pero con los neumáticos medios la moto es un poco más amable, más dulce. Así que espero que eso me de la posibilidad de estar menos tiempo detrás".

Por último, el #72 también comentó la situación del lesionado Bagnaia: "Le he preguntado a Pecco cómo estaba, me ha dicho que ha sufrido un poco. Yo le he dicho lo mismo. Seguro que él está peor que yo, porque tuvo un golpazo. Espero que se encuentre mejor esta tarde y mañana", finalizó.

