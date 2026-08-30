Bezzecchi: "Un fin de semana fantástico; se suponía que iba a ser un circuito complicado"

Para ser un fin de semana en el que se esperaba tener que jugar a la defensiva, el de Aragón no le ha ido nada mal a Marco Bezzecchi, más bien al contrario. A pesar de que su rodilla aún no se había recuperado al 100 % y de que el circuito no se presentaba demasiado favorable para su Aprilia, el piloto de Rímini logró la satisfacción de hacerse con la pole position y continuar con la racha de podios que comenzó en Silverstone.

Durante cuatro carreras consecutivas, entre sprints y carreras largas, ha subido al escalón más bajo del podio, recuperando esa constancia en el rendimiento que le había faltado de repente en las cuatro carreras que separaron el triunfo de Mugello de la pausa veraniega. Unos resultados que le han permitido volver a acercarse a la cabeza de la clasificación del mundial, con su vecino de box, Jorge Martín, ahora a solo 24 puntos de distancia, aunque entre los dos pilotos de la marca de Noale se ha colado de nuevo Marc Márquez.

Hoy la carrera había empezado de la mejor manera posible, ya que incluso había conseguido ponerse en cabeza desde la salida, con un bonito adelantamiento a Márquez, que había dejado el rebajador activado, pero, en la sexta vuelta, Marc logró encontrar un hueco para adelantarlo en el cambio de sentido de las curvas 14 y 15, y en ese momento Pedro Acosta también aprovechó para arrebatarle la segunda posición. Una vez en tercera posición, "Simply the Bez" nunca dio la sensación de poder seguir el ritmo de los dos primeros, pero, aun así, se muestra muy satisfecho con un fin de semana que ha superado las expectativas.

"Estoy contento porque ha sido un fin de semana fantástico. Al final he llegado hasta aquí, donde el año pasado lo pasamos muy mal y sabía que sería un circuito un poco complicado, pero he trabajado de maravilla junto a todos mis chicos y hemos conseguido ser rápidos en todo momento", declaró Bezzecchi a los micrófonos de Sky Sport MotoGP.

"Es cierto que, con el frío de los entrenamientos, siempre he ido un poco mejor que en las dos carreras, en las que hacía algo más de calor, pero estoy muy contento: dos carreras en las que lo he dado realmente todo y he conseguido sacar el máximo partido. Además, he conseguido la pole position, así que diría que ha sido un buen fin de semana y vamos a seguir así", añadió, empezando ya a pensar en la próxima cita, que será en su casa, en Misano.

Al igual que ayer en la carrera Sprint, Marco no ha ocultado que, con el aumento de la temperatura, su RS-GP ha perdido un poco de rendimiento con respecto a la mañana. Y, según él, esto ha influido más que sus dificultades desde el punto de vista físico.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sin duda, físicamente estoy sufriendo un poco, pero no creo que esa sea la causa principal. En mi opinión, se debe más bien a que por la tarde he sido ligeramente más lento tanto ayer como hoy, así que tenemos que intentar trabajar mejor para entender bien qué ha pasado e intentar la próxima vez mantener el mismo ritmo que hemos tenido en los entrenamientos".

La batalla con Marc Márquez en la sexta vuelta nos regaló un momento espectacular, cuando su Aprilia y la Ducati del nueve veces campeón del mundo no dejaban de acercarse en la larga recta que conduce a la curva 16. Sin embargo, desde el punto de vista de los propios implicados, fue un episodio muy complicado de gestionar.

"Digamos que cuando me encontré al lado de Marc fue como si estuviéramos haciendo una especie de acordeón. Yo quería alejarme, pero la aerodinámica seguía empujándome hacia dentro. No sé cómo explicarlo, pero digamos que me acercaba y me alejaba independientemente de mi voluntad".

Como se ha dicho, esta situación también le abrió a Acosta el hueco para adelantarlo. Al margen de este episodio, Bezzecchi admitió con gran honestidad que hoy no habría sido nada fácil mantener a raya al piloto de la KTM.

"Luego, por desgracia, me encontré demasiado a la izquierda y no pude abrir hueco como hubiera querido, así que Acosta me ganó la partida. Pero tengo que ser sincero: creo que hoy Pedro era ligeramente más rápido que yo y veía cómo se alejaba poco a poco. Así que me hubiera gustado luchar más, ponérselo un poco más difícil, pero creo que, de todos modos, hoy habría ganado él", concluyó.

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