Marco Bezzecchi llegó a Mandalika como favorito, ya que el año pasado había marcado realmente la diferencia con su Aprilia en el rápido circuito de la isla de Lombok, aunque, tras la victoria en la carrera Sprint, no logró repetir el éxito el domingo, ya que en la primera vuelta provocó el accidente en el que Marc Márquez sufrió la lesión en el hombro derecho que aún hoy le sigue afectando.

Hoy las cosas han empezado bien para la marca de Noale, que ha colocado tres RS-GP en cabeza, aunque al frente de la clasificación del viernes no está el piloto de Rímini, que se ha encontrado en su camino a un Raúl Fernández en plena forma con la moto de Trackhouse Racing, quien ha marcado el récord de la pista y le ha sacado un par de décimas de ventaja. El balance de esta primera jornada, sin embargo, sigue siendo bastante positivo.

"Ha sido un buen comienzo, estoy bastante contento con cómo ha ido el día. Hemos empezado bien por la mañana y hemos seguido trabajando bien por la tarde. Es cierto que, en este momento, parece que Raúl está quizás un paso por encima de todos, pero solo es viernes, así que intentaremos trabajar bien esta noche en el box y mejorar aún un poco más", declaró Bezzecchi a los periodistas presentes en Mandalika, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

En este circuito, su Aprilia parece ser casi la moto perfecta, pero según Bezzecchi, la RS-GP es, sin duda, una moto excelente, siempre divertida de pilotar: "Siempre es un placer pilotar mi moto, así que el circuito no me cambia mucho. Es cierto que es un circuito que me gusta, pero en general me gustan todos, así que siempre estoy contento cuando se trata de montar en moto".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El enfoque de cara al resto del fin de semana no cambiará con respecto a las últimas carreras: "Siempre es lo mismo. Al final, tengo que intentar darlo todo y eso es lo que he intentado hacer en cada ocasión. Hasta ahora siempre he dado lo mejor de mí, así que el enfoque no cambia. No debe cambiar".

Por lo tanto, no quiere modificar su mentalidad, a pesar de que él mismo haya admitido recientemente que, en este momento, le falta un poco respecto a Jorge Martín y Marc Márquez, que le preceden en la clasificación del mundial. Según Marco, de hecho, es solo cuestión de tiempo recuperar esa velocidad que tenía antes de las caídas evitables y de la lesión en Sachsenring.

"Creo que no es algo que pueda suceder de un solo instante. Tengo que recuperar, paso a paso, ese tipo de confianza que tenía antes de las lesiones. Por ejemplo, en Misano me sentía bien. Hoy también me sentía bien, pero ha habido un poco más de altibajos. Estoy bastante seguro de que conseguiré encontrar esa chispa. Solo tengo que seguir confiando en mí mismo y seguir trabajando así con mi equipo. Día tras día, volveremos a un buen nivel también los viernes", concluyó.