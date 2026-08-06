Bezzecchi aún no está "al 100%" pero quiere volver a la pelea en Silverstone

Más que nadie, sin duda, Marco Bezzecchi espera la reanudación del campeonato de MotoGP con la esperanza de que marque un nuevo comienzo para él. Mientras parecía dominar en los primeros Grandes Premios, el piloto italiano se vino abajo antes del parón, encadenando mala suerte, errores e incluso lesiones.

Su accidente durante la clasificación del GP de Alemania lo dejó con una clavícula izquierda fracturada, además de un buen susto que tuvo que digerir. Desde el punto de vista médico, se saldó con dos operaciones, una para fijar la fractura y otra para tratar una herida en la rodilla.

La pausa la dedicó por tanto a su convalecencia, y ahora espera volver a ponerse al manillar de su RS-GP para entender en qué condiciones afrontará esta reanudación. Esta tarde pasará la revisión médica reglamentaria en el circuito, pero espera estar en pista desde mañana para los primeros entrenamientos.

"No me siento demasiado mal", explica Marco Bezzecchi. "Evidentemente ha sido una pausa veraniega complicada, no la que quería. Todavía no estoy al 100%. No va demasiado mal en cuanto a mi hombro, pero mi rodilla izquierda también resultó lesionada. Estoy muy contento de estar aquí, así que veremos cómo me siento mañana sobre la moto."

"Por el momento, no pienso tanto en el rendimiento, solo pienso en subirme a la moto y ver qué pasa. Evidentemente, si me siento bien, lo intentaré, pero solo tendré la respuesta mañana", prosigue el piloto de Aprilia.

"Durante la pausa veraniega, intenté recuperarme lo mejor posible, así que nunca dejé de entrenar mientras intentaba curarme. Básicamente, hice eso todo el verano. Estaba todos los días en el gimnasio y, por suerte, también pude rodar en moto durante un día antes de venir aquí. Las sensaciones sobre la moto fueron muy bonitas, mucho mejores que en el gimnasio, está claro."

Una reanudación suave, luego "la guerra" a partir de Aragón

Tras su triunfo en Mugello, Marco Bezzecchi sufrió tal desplome que resulta desconcertante. Massimo Rivola fue el primero en pensar que el piloto necesitaba la pausa del campeonato para despejar la mente y volver más sereno. Ahora que ha llegado la hora del regreso, el principal interesado también espera poder empezar de nuevo con buen pie.

"Normalmente, siempre se aprende más de los momentos difíciles. Es cierto que el inicio fue muy bueno, luego hubo una parte muy difícil justo antes de la pausa. Con mi equipo tengo una relación muy fuerte, así que se mantuvieron cerca de mí."

"Siempre intento hacerlo lo mejor posible, en casa y en las carreras, para producir el mejor trabajo posible, así que voy a seguir haciendo eso hasta el final y siempre luchar", promete Bezzecchi, que ha caído al cuarto puesto de la clasificación general, a 22 puntos de Jorge Martín, que tomó el relevo al frente.

¿Cómo afronta lo que queda de campeonato y la gestión de los riesgos que hay que asumir? "Es muy importante ser regular, es verdad", admite. "El hecho es también que con este formato, con el sprint y el GP el mismo fin de semana, se pueden ganar o perder muchos puntos muy rápido. Va a ser muy importante intentar ser muy regular y competitivo en todas las carreras. Estoy seguro de que todo el mundo va a ser muy duro, pero creo que puedo intentar meterme en la pelea."

A partir de Aragón, será claramente la guerra.

Mientras él perdía terreno, el campeonato se movió, especialmente con la aparición de la amenaza procedente de Trackhouse y el fuerte regreso de Marc Márquez. ¿Sigue pensando que tiene una oportunidad de ganar el título este año?

"No va a ser fácil, sobre todo ahora, pero claramente voy a hacer todo lo posible para al menos estar en condiciones de luchar hasta el final", responde a esta pregunta, planteada por una fan durante una rueda de prensa en público, este jueves en Londres. "Luego, cuando nos acerquemos a las últimas rondas del campeonato, veremos si sigo en la pelea, y eso me dará entonces una motivación extra para intentar conseguirlo."

"Estamos a mitad del campeonato, pero eso significa que todavía queda mucho, así que primero intentaré hacer un buen regreso aquí, en Silverstone. Después tendré un poco más de tiempo para ajustar los últimos detalles a nivel de mi cuerpo, y luego, a partir de Aragón, será claramente la guerra."

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