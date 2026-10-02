Bezzecchi admite que evitó la caída el viernes en Japón por una gran dosis de suerte

Marco Bezzecchi no se adelanta, pero el inicio del Gran Premio de Japón parece haber sido bastante positivo para el piloto de Aprilia, que cerró la jornada del viernes en Motegi en cuarta posición, a poco más de dos décimas del récord marcado por Álex Márquez, aunque probablemente podría haberlo hecho un poco mejor si no hubiera tenido la mala suerte de encontrarse con nada menos que dos banderas amarillas en la segunda vuelta cronometrada, lo que le impidió mejorar el tiempo con el que lideraba tras la primera.

El piloto de Rímini ha valorado positivamente el nuevo asfalto que se ha extendido en el circuito propiedad de Honda, mientras que parecen convencerle un poco menos las decisiones tomadas por Michelin, que ha optado por soluciones más duras que las que solía llevar históricamente a Japón, precisamente porque no tuvo ocasión de probar el nuevo asfalto antes del fin de semana de carrera.

"Ha sido un buen primer día. El asfalto está muy bien, realmente muy bien hecho, liso como una mesa de billar. Tiene un agarre un poco extraño, como es obvio en todos los asfaltos nuevos. Al final tiene un buen agarre, pero aún está poco rodado, así que seguro que mejorará con las vueltas", declaró Bezzecchi a los periodistas presentes en Motegi, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

"Es cierto que hay buen agarre, porque el asfalto es nuevo, pero también nos han traído un neumático blando que es bastante más duro que el del año pasado. Así que, al final, la sesión de tiempos no es una auténtica sesión de tiempos, en el sentido de que no tienes esa sensación de superadherencia. Está claro que el neumático blando va mejor, pero el año pasado sin duda se notaba más la diferencia. No obstante, los tiempos son más o menos los que esperaba", añadió.

Entre otras cosas, su viernes comenzó con un buen susto, porque en la primera vuelta, cuando caía una lluvia muy ligera sobre Motegi, perdió la parte trasera de su RS-GP en la curva 11, logrando milagrosamente mantenerse en pie, con una reacción que él mismo calificó de "afortunada".

"Empecé el día con muy buen pie, con una maniobra de salvamento espectacular. El problema era que durante toda la vuelta vi que llovía ligeramente, pero el asfalto estaba completamente seco por todas partes. Luego llegué a la curva 11 y el punto de frenada también estaba seco. Y una vez que entré en la curva, empecé a notar que estaba un poco más oscuro. Como el asfalto era nuevo, no sabía si era algo habitual. Ayer di una vuelta a pie, pero caminar siempre es diferente a cuando vas montado en la moto".

"Así que me di cuenta de que estaba mojado cuando la moto se cruzó. Tuve muchísima suerte y, si tuviera que explicar cómo me salvé, sinceramente, no lo sé. Fue solo cuestión de suerte. Estaba preparado, pero a veces consigues salvarte y otras veces no. Haces lo mismo cuando vas en moto. Me fui directamente al box y me dije: “Esperemos un poco”, porque esta temporada ya he tenido suficiente".

Takaaki Nakagami, por su parte, no tuvo tanta suerte. El piloto de pruebas de Honda, que participaba con una wild card, se cayó poco después en el mismo punto y se fracturó la clavícula izquierda. "Simply the Bez" quiso, por tanto, dedicarle unas palabras.

"Por desgracia, he visto a Taka. Es una verdadera lástima para él. En primer lugar, porque siempre es malo lesionarse, así que le deseo una pronta recuperación. Pero también en Japón, como piloto japonés, era bonito tenerlo aquí para los aficionados en general. Así que esperemos que pueda volver aquí pronto".

Con 42 puntos que recuperar y unas carreras disponibles que, inevitablemente, son cada vez menos, se le preguntó al piloto de la marca de Noale si tenía en mente alguna estrategia para intentar recortar distancias con Jorge Martín y Marc Márquez. Sin embargo, por el momento, lo más importante para él es ser rápido.

"El objetivo es intentar darlo todo cada vez que salimos a pista, obviamente. Tengo una estrategia, pero al final puedes planteártela como quieras; sin embargo, también depende de dónde te encuentres, porque si estás en decimoquinta posición, no te apetece mucho pensar en estrategias. Sin duda tengo una estrategia en mente, pero mientras tanto trabajamos para intentar ser competitivos. A partir de ahí, ya veremos si intentamos ponerla en práctica o si, por el contrario, habrá que adaptarse".

"Obviamente, siempre hay que intentar mantener una buena dosis de garra, porque siempre hace falta, pero también hay que mantener un poco los pies en la tierra. Pero es un poco como la estrategia: todo depende de cómo vayan las cosas en la pista, así que el objetivo principal es siempre intentar colocarse bien para ir rápido", concluyó.