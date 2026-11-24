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Bezzecchi admite haber cometido “demasiados errores” tras perder el título de MotoGP 2026

Bezzecchi explica por qué no logró vencer a Marquez en el campeonato, pese al consenso en el paddock de que Aprilia tenía la moto más rápida

Rachit Thukral

Publicado: 24 nov 2026, 14:09

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Marco Bezzecchi admitió que cometió "demasiados errores" en la temporada 2026 de MotoGP, al reflexionar sobre los motivos detrás de su "dolorosa" derrota en la lucha por el título frente a Marc Márquez.

El piloto de Aprilia había surgido como el gran favorito al campeonato tras ganar las tres primeras fechas fuera de Europa, pero su candidatura al título se desmoronó de manera estrepitosa durante el verano europeo tras una seguidilla de caídas y errores no forzados. El italiano también fue suspendido del Gran Premio de República Checa por abofetear a un comisario de pista, un incidente que le costó 25 puntos respecto a Márquez.

Una fractura de clavícula en Sachsenring agravó sus problemas, dejándolo físicamente mermado en su regreso tras el receso de verano.

En declaraciones realizadas en Portimão el pasado fin de semana, el italiano reconoció que sus reiterados errores y una recuperación de su lesión más lenta de lo esperado le impidieron finalmente transformar su velocidad en una campaña ganadora del campeonato.

"De mi parte, fueron demasiados errores", dijo cuando se le preguntó qué faltó este año. "Obviamente, [mostré] buena velocidad, pero especialmente en la parte media del campeonato cometí demasiados errores, y tampoco ayudó la lesión.

"Mi regreso de la lesión no fue tan bueno como el regreso de Marc de su lesión. Cuando Marc volvió de la lesión, ya estaba en un nivel muy fuerte. Sumó puntos cuando no tenía la velocidad, pero luego empezó a ganar donde era fuerte. Cuando yo volví, era rápido, pero estaba sufriendo mucho y me faltó este tipo de estrategia. Así que es una buena inspiración.

"Es duro. Es doloroso cuando deseas tanto algo y ves que se te escapa de las manos. Pero es parte de la vida y solo tengo que intentar usar esto como una lección para el futuro".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

A pesar de no encontrarse claramente al cien por ciento en lo físico al inicio de la segunda mitad de la temporada, Bezzecchi perseveró para conseguir dos dobles podios en Silverstone y Aragón, asegurándose de mantenerse firme en la pelea por el título. Sin embargo, luego se cayó cuando lideraba en la primera vuelta del GP de San Marino, lo que lo dejó a 33 puntos de Márquez y Martín en la clasificación.

Los podios en el Red Bull Ring y Motegi, sumados a una victoria con remontada en Mandalika, lo mantuvieron en la lucha por la corona, pero sus aspiraciones al campeonato prácticamente terminaron cuando se cayó en la carrera sprint de Losail tras un toque con la Ducati de Márquez.

El fin de semana en Qatar fue el punto en el que Bezzecchi se dio cuenta de que el título estaba fuera de su alcance.

"Ya lo había entendido antes [de Portimão]", señaló. "Ya en Doha me di cuenta un poco de que fue un año sólido, pero no era mi año porque Marc estuvo súper, súper fuerte y fue mejor al final. Ganó el mejor, así que mereció por completo este campeonato.

"Lo que podía hacer era simplemente intentar dar lo mejor de mí en cada carrera, y es lo que estoy haciendo, pero Marc estuvo súper, súper bien, así que mereció este título más que nosotros".

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