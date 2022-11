Bastianini: importante tener una buena relación con Bagnaia

Cheste.- Una de las grandes novedades en el arranque de la pretemporada 2023 este martes en Valencia fue ver al italiano Enea Bastianini vestido completamente de rojo, el color oficial de fábrica de la marca de Borgo Panigale.

"Fue muy emocionante vestirse de rojo. Por la mañana no diré que estaba nerviosa, pero sí emocionado por empezar. Me moría de ganas de ver cómo funcionaba el trabajo y qué pasaba en ese garaje. Al final todo ha ido según lo previsto, salvo la última salida, en la que me sufrí una caída, pero por lo demás me he divertido mucho", dijo Enea, protagonista de la única caída de toda la jornada.

Tras un año en el equipo satélite Gresini, Bastianini explicó la diferencia de trabajar con el equipo oficial.

"Hay más gente en el box, pero al principio intenté sobre todo conseguir una impronta con mi nuevo jefe técnico (Marco Rigamonti). Pero luego también empezamos a trabajar con Gigi (Dall’Igna) y todos los demás chicos de Ducati. Fue increíble: te escuchan y tratan de ayudarte en todo, en cada aspecto o detalle de la moto", dijo..

Hasta ahora, Enea nunca ha trabajado en el desarrollo de una moto, y menos aún la Ducati.

"Eso también fue algo nuevo. Lo había hecho un poco en Moto2 y Moto3, pero aquí es realmente algo más. Nos pusimos a trabajar directamente en la nueva moto y probamos algunas cosas que creo que nos ayudarán en el futuro. También algunas otras cosas que tendremos que entender si funcionaron o no", fue su primera valoración.

Enea pasa de una Desmosedici GP21 a la nueva GP23.

"Es una moto muy precisa. Lo que me ha impresionado es que puedo hacer lo mismo en cada vuelta".

Tras la caída, el italiano decidió no volver a pista y dar por concluida la sesión.

"He pasado por un bache en la curva 6. Saliendo de la curva 5 con más fuerza, llegué a un lugar diferente y pasé por este bache. No había hecho nada especialmente extraño, simplemente pasé por un punto diferente".

Las primeras impresiones es que el nuevo motor 2023 es algo más suave que el 2022.

"Me pareció bien. Digamos que definitivamente habrá trabajo que hacer y también quiero ver cómo será correr en una pista diferente, porque Valencia es un poco especial de todos modos. Será fundamental para entender algo en los próximos test", que serán en Sepang.

Ducati también ensayó nuevos carenados y aerodinámicas.

"Di unas cuantas vueltas y no sentí grandes diferencias. Pero seguro que los técnicos tendrán ahora más información que yo. Pero, sobre todo, no estaban mal".

Como nuevos compañeros de equipo, la comunicación ahora entre Enea y Pecco Bagnaia será fundamental.

"Sí, sí, hablamos en el box. Como dije antes de llegar aquí, es importante que haya una buena relación entre nosotros, también porque tenemos que trabajar juntos durante mucho tiempo y luego tenemos que desarrollar una moto que nos haga ir rápidos a los dos. Tenemos que llevarnos bien y hacer las cosas con calma. Hoy el ambiente dentro del garaje ha sido fantástico, me ha gustado".

Un compañero que es el primer rival y, además, campeón del mundo.

"Es un buen estímulo. Es mucho, no sé cómo decirlo, tal vez me da un poco más. Me alegro de que Pecco se haya proclamado campeón del mundo, porque se lo merece, pero también me alegraré si algún día puedo ganarle", zanjó el de Rimini.

