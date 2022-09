Bastianini: Nunca pensé no intentarlo porque fuese Bagnaia

La carrera de casa de Bastianini tenía todos los ingredientes para ser perfecta, y fueron solo 34 milésimas las que le separaron de esa perfección. El piloto de Gresini salió desde la pole y luchó de tú a tú con un impresionante Pecco Bagnaia, quien terminó ganando la carrera.

En el Misano World Circuit Marco Simoncelli pudimos ver una pequeña muestra de lo que será la batalla entre compañeros de equipo. De hecho, se anunció su promoción al equipo oficial justo antes de llegar a Misano. Además, el circuito adriático es especial para Enea, ya que fue donde consiguió su primer podio en MotoGP. El piloto Romaña ofreció un gran espectáculo y estuvo a punto de ganar ante su público, pero Pecco le "aguó la fiesta".

En cualquier caso, la carrera del piloto de Gresini fue... bestial. Quizás una de las más sólidas desde que está en la categoría reina: "Ha sido una buena carrera, nos hemos divertido. He sufrido un poco al principio porque no podía ir demasiado rápido, y mi objetivo era abrir un hueco, pero cuando he visto la situación [con tantas caídas] he preferido esperar. En cambio, en las últimas vueltas he mejorado mucho; Pecco tenía un ritmo increíble y pude seguirle. Tal vez tenía incluso un poco más y esperé al momento adecuado, pero cometí un pequeño error que me costó la victoria".

Tres carreras en Misano y tres podios para Bastianini, que se encuentra realmente a gusto en el trazado romañés. De hecho, se subió al podio en las dos carreras que se disputaron en 2021. Este año ha mejorado, intentando llevar los colores de Gresini al escalón más alto, luciendo este domingo una decoración especial dedicada al inolvidable Fausto: "Misano es especial; en primer lugar porque hacía tiempo que no subía al podio, y luego hacerlo ante el público italiano, ante mi club de fans, fue la guinda del pastel. Vivo cerca y es bonito".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sin embargo, sigue lamentando un único error que le costó la victoria; en un intento de adelantar a Pecco, Bastianini casi colisiona con él en la curva 4: "Tenía un poco de ganas de ganar, porque ese es siempre mi objetivo. Pero está bien así. ¿Tuve la oportunidad de ganar? Lo intenté con todas mis fuerzas, incluso a final de carrera no dejé de creer. Sabía que era imposible al 99% intentar un ataque, sobre todo en las dos últimas curvas me he acercado mucho, lo tenía ahí. En la última curva estaba indeciso, pero todavía estaba demasiado lejos y me lo habría llevado puesto. Así que preferí intentar aprovechar la aceleración. Estuvo muy cerca".

Es inevitable pensar en que Bastianini ayudó a Pecco. Pero Enea lo niega categóricamente: "Nunca pensé en no intentarlo porque porque fuese Pecco. Pensé en atacar en la penúltima, luego pensé en la última para que no me viera nada, pero el error me lo impidió. Desgraciadamente, cuando estás muy cerca del piloto de delante siempre es muy complicado. Pecco frenó mucho porque quería aprovechar la salida más que la entrada. Yo he frenado fuerte porque quería quedarme cerca de él, pero para evitar el contacto me he tenido que abrir y he perdido tiempo".

Tras el Gran Premio de San Marino, toca pensar en los test del martes y miércoles, antes de volar a Motorland dentro de quince días. Allí Bastianini seguirá intentándolo: "Me gusta Aragón, es una pista en la que siempre he ido rápido. Creo que puedo conseguir un buen resultado en la próxima carrera, ya veremos".