Bastianini: "Si no quedan pilotos italianos en Ducati será que alguna cosa no funcionó"

Enea Bastianini está a una semana de conocer su futuro en MotoGP. El contrato que firmó en su día con KTM contiene una cláusula que le otorga a la fábrica austríaca la potestad de renovarle de forma unilateral por otra temporada más (2027), que sería la tercera. Esta disposición caduca el 30 de junio, aunque el italiano confía en que los responsables de la compañía de Mattighofen cumplirán con lo establecido, y le dejarán libre de ese compromiso. De esa forma, Bastianini podrá ejecutar el pacto que tiene con Trackhouse Racing Team, quien, con la bendición de Aprilia, espera sumar otro italiano al proyecto de la casa de Noale.

Aprilia anunció este jueves que Pecco Bagnaia se unirá a su escudería oficial en 2027, y allí coincidirá con Marco Bezzecchi. Si llega Bastianini serán tres italianos para cuatro motos. En algún momento se llegó a plantear la posibilidad de que Luca Marini completara el cuarteto, pero los buenos resultados de Raúl Fernández han dado fuerza al madrileño, que tiene apalabrada su continuidad.

La apuesta por el talento local de Aprilia contrasta con el planteamiento de Ducati, que por primera vez desde 2010 no contará con un corredor italiano en su equipo de fábrica, después de que este miércoles se hiciera público la incorporación de Pedro Acosta, que el año que viene formará pareja con Marc Márquez. Pero la cosa no termina allí. De las otras cuatro Ducati disponibles, solo una de ellas puede ir a parar a un italiano. Se trata de una de las dos que gestiona el VR46, dado que la otra la conducirá Fermín Aldeguer. Con él, Márquez y Acosta en la estructura oficial, y Joan Mir y Daniel Holgado en Gresini, serán, como mínimo, cinco españoles de seis huecos. Un contraste tremendo respecto de Aprilia.

Bastianini vistió de rojo en 2023 y 2024, después de que los ejecutivos de Ducati se decantaran por él, en vez de por Jorge Martín, que se quedó en Pramac para ganar el título (2024). Preguntado por Motorsport.com acerca de esa diáspora de italianos de la que, hasta ahora, era la marca símbolo del país de la bota en MotoGP, la 'Bestia' se refirió a una cuestión estratégica, sobre todo en los últimos años.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En Ducati han gestionado las cosas de forma particular, porque, si no queda ningún italiano será que alguna cosa no ha funcionado. Pero no me toca a mí juzgarlo eso", soltó el de Tech3. Para el chico de Rimini, Ducati dio un volantazo cuando Márquez entró en la ecuación: "Ducati, en 2024, abandonó una línea de proyecto para ir hacia otra. En ese momento cambiaron las cosas. Muchos italianos estábamos allí, y la estrategia cambió".

Sobre la pareja que formarán Acosta y Márquez, Bastianini no tiene ninguna duda de que el principal beneficiado será el espectador, puesto que Márquez no se rinde nunca y su nuevo compañero se adapta mejor que nadie a cualquier circunstancia. "El año que viene, con ellos, nos divertiremos. Acosta se encontrará bien y será muy rápido desde el principio. Porque se adapta muy bien a cualquier situación. Y como vimos en Balaton, Marc no se rinde nunca", cerró el todavía piloto de KTM.

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