MotoGP GP de Qatar

Pecco Bagnaia "vuelve a sentirse como un piloto de fábrica" al recuperar la forma en Qatar

¿Podría ser este uno de esos fines de semana en los que Bagnaia redescubre su antiguo yo?

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 6 nov 2026, 20:23

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Después de pasar casi dos temporadas en horas bajas, Francesco Bagnaia dice que por fin vuelve a sentirse como un piloto de fábrica. Esto llega tras un viernes sólido en el Gran Premio de Qatar.

El piloto oficial de Ducati se mostró competitivo todo el día en Losail, independientemente del compuesto o la edad del neumático, y entró directamente en la Q2 por solo segunda vez desde el parón de verano. Fue un marcado contraste con los recientes problemas que Bagnaia ha soportado.

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La historia ha demostrado que un pequeño cambio puede marcar una gran diferencia para Bagnaia y darle la confianza que necesita; basta ver su dominante victoria en el Gran Premio de Japón la temporada pasada. Ese fenómeno quedó de manifiesto el viernes en Losail, convirtiendo al bicampeón en una apuesta intrigante para las carreras del fin de semana.

Con Jorge Martín corriendo lesionado, Pedro Acosta luchando por encontrar ritmo y su compañero de equipo Marc Márquez buscando sentenciar un campeonato mundial, Bagnaia puede haber elegido bien el momento para recuperar la forma.

"Esta mañana, cuando empecé, no entendí (inmediatamente) que había una buena oportunidad para apretar", informó.

"Pero esta tarde estaba haciendo un poco más; ya estaba apretando desde el principio. Pero ocurrió porque, después de tanto tiempo sin sentir realmente la moto, pude hacerlo.

"Hoy simplemente tocamos una pequeña cosa que ayudó un poco. Seguiré así".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia insinuó que quizá no esté en su mejor momento con el neumático trasero blando en condiciones de calor, pero se mostró optimista en lo que respecta a la carrera, especialmente la carrera sprint más corta.

"Mañana será más difícil en los Libres 2 y la clasificación porque hace más calor (por la tarde). Pero luego, para la sprint, si puedo salir delante, podemos tener una buena oportunidad".

El natural de Turín dijo que no se había sentido tan bien a bordo de la GP26 desde el Gran Premio de Chequia de junio en Brno, que tiene un nivel de agarre y un asfalto similares a Losail. La mejora repentina no fue una sorpresa completa para el piloto de 29 años, que logró su último podio en esa carrera.

"Lo esperaba (un poco), sinceramente. Por el trazado, el agarre, el asfalto: similares a Brno. Esperaba tener menos problemas con el agarre trasero. Sentí mucho más apoyo del tren trasero en la entrada de la curva".

Bagnaia hizo hincapié en el disfrute mientras afronta una de sus últimas oportunidades de éxito antes de dejar Ducati para unirse al equipo oficial de Aprilia en 2027. "Hoy disfruté pilotando. Estar en un equipo de fábrica, sufriendo como lo hice en el último gran premio, fue duro. Y por fin, hoy parecía un piloto de fábrica. Me gustaría disfrutarlo y usar todo este potencial para darle algo nuevo al equipo".

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