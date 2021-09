Bagnaia: "Ganar así me gusta más"

En su tercera temporada en MotoGP, el piloto de Ducati ya había tenido varias oportunidades claras de ganar, pero por unas cosas u otras no había podido conseguirlo. Después de hacer la pole el sábado, Bagnaia se veía con opciones de ganar, aunque los fantasmas del pasado le rondaban la cabeza.

El italiano estuvo inabordable este domingo en Motorland y fue justo ganador del Gran Premio de Aragón. Lideró todas las vueltas, con Marc Márquez a su rueda, y cuando el catalán pasó al ataque en las últimas tres, le devolvió todos y cada uno de los siete adelantamientos que le hizo.

"Estoy contento, de verdad. Nos ha costado mucho esta victoria. Todas las veces que estaba para ganar pasaba algo: gomas, caídas, banderas amarillas. Ganar así mi primera carrera en MotoGP es mejor, más dulce. Pelear con Marc no es fácil. Sé que Marc es muy fuerte peleando. Sabía que tenía algo más, me quedaba algo más de goma atrás. De ritmo era muy constante. Creo que ha intentado pasarme siete veces y he pensado que no le podía dejar hacer ni una curva delante. Hemos hecho todo perfecto este fin de semana. Echaba de menos esta sensación. Ganar así me gusta más", comentó Bagnaia.

El piloto de Honda estuvo agazapado durante 20 vueltas, pero lo probó absolutamente todo en las últimas tres.

"Sabía que iba a intentar pasarme en frenada. En otras curvas era difícil. Sabía que lo probaría al final porque era más cómodo ir a rebufo. Cuando me pasó vi que tenía problemas de goma. Sabía lo que tenía que hacer. No era fácil, porque con el calor se desgastaron mas las gomas", señaló.

La victoria de Bagnaia le sitúa segundo en el campeonato, a 53 puntos de Fabio Quartararo. Con 125 en juego, aún no tira la toalla.

"Hacer el trabajo así, cuando termina te da más motivación. Fabio ha perdido muchos puntos, aún tiene mucha ventaja. Me gustaría seguir así, ver qué pasará. Hacer fines de semana así, porque hemos hecho todo perfecto", finalizó.