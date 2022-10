Bagnaia ve a Márquez y Quartararo competitivos en Australi

Phillip Island.- Pecco Bagnaia sufrió el viernes con el viento, que le impedía girar la Ducati con agilidad en la rápidas curvas del trazado australiano, pero el sábado logró corregir cualquier impedimento y convirtió su Desmosedici en la moto a seguir, sobre todo para Marc Márquez, que casi logra la pole, al final fue segundo, a rueda del italiano, que tuvo que conformarse con ser tercero, ambos por detrás de un centelleante Jorge Martín, que fue el más rápido y batió el récord de la pista, que databa de 2013, cuando lo estableció Jorge Lorenzo.

"El objetivo era la primera fila, siempre es muy importante salir desde la línea delantera", resumió Bagnaia el trabajo del día.

El italiano salió a pista el primero en la Q2, y rápidamente le siguieron Marco Bezzecchi y Marc Márquez, que pasó al del VR46 para pegarse al colín de Pecco como una garrapata.

"En la segunda salida a pista, y también en la primera, había muchos pilotos detrás, bajé un poco el ritmo para ver si me pasaban, pero cuando vi que no tiraban ellos tuve que hacerlo yo porque sabía que el tiempo de la primera salida no me iba a mantener en primera fila", explicó Pecco. "Te cuesta algunas décimas ir delante abriendo pista, pero lo acepté y tiré a tope para asegurar la primera fila, y lo logramos", añadió.

El salto de prestaciones de Bagnaia llegó en el FP4, el entrenamiento en el que se prepara la carrera.

"Hemos dado un paso ahí, la verdad es que estábamos teniendo muchas dificultades con el viento, que no nos permitía girar bien la moto, no tenemos tanto agarre en el flanco de los neumáticos, hicimos un pequeño ajuste y eso me permitió hacer el salto que necesitaba y poder ir bien en las curvas rápidas", argumentó.

De cara a la carrera, todos los pilotos apuntan a un supuesto exceso de consumo de los neumáticos que pueden bajar su rendimiento en la parte final de la carrera.

"Creo que en este circuito tienes que ser muy inteligente, el neumático trasero no coge tanta temperatura y hay que gestionar muy bien el consumo, hay que ser constante en las primeras vueltas, pero sin perder posiciones. Muchos pilotos que salen de detrás querrán recuperar y les caerá antes el neumático, hay que mantenerse constante pero sin consumir mucha goma, ese equilibro en la clave, hay que ser inteligentes sin perder posiciones", marcó la estrategia.

Saliendo tercero, Bagnaia está ante una oportunidad de oro de recuperar los dos puntos que le separan del líder Fabio Quartararo, pero el italiano ve otros pilotos fuertes en la lucha.

"Marc, Jorge y Fabio pueden ser muy competitivos, creo que Aleix Espargaró no lo está siendo tanto aquí. A Bezzecchi lo veo muy rápido, pero es un rookie y quizá sienta más la caída del neumático, la experiencia puede marcar la diferenciaW, advirtió.

Pese a que todo apunta a que el compuesto más duro trasero será la elección para la carrera, Bagnaia no quiso dar pistas antes de hora.

"Honestamente, aún no he decidido con que goma saldré a la carrera, en el FP4 hemos ido muy bien con el compuesto duro nuevo, pero por la mañana (FP3) el medio nos funcionó también muy bien, aún es difícil saber la elección porque en este circuito la goma delantera también puede ser un problema y hay que hacer la combinación adecuada", zanjó el de Turín.