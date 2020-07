Bagnaia quiere ser "la mejor Ducati"

El italiano, que este año dispone de una GP20 similar a las del equipo oficial, ya dejó buenas sensaciones en pretemporada, y el pasado fin de semana estuvo peleando en las primeras posiciones para finalizar la carrera en la séptima plaza.

El campeón de Moto2 en 2018 protagonizó un difícil estreno en MotoGP la pasada temporada, brillando solamente en Australia donde fue cuarto. Este domingo intentará ir a por su primer podio en la categoría.

"Voy fuerte a nivel de ritmo. Veremos qué pasa en carrera. Las 10 primeras vueltas será importante hacer una buena gestión del neumático delantero sobre todo. Si mañana la temperatura es igual de alta sera parecido a la semana pasada. Veremos si puedo estar con las dos Yamaha, pero me veo mejor preparado que la semana pasada", dijo Bagnaia en la rueda de prensa tras la clasificación.

El piloto del Pramac, que tiene contrato de fábrica con Ducati, todavía no ha firmado con nadie para la próxima temporada, y en el equipo oficial sigue sin cerrarse la renovación de Andrea Dovizioso.

"Lo que tengo que hacer antes de firmar el contrato es ir rápido. Ahora solo estoy tratando de que la moto sea más cómoda para pilotar mejor y me siento mas fuerte frenando respecto al año pasado. Pretendo ir más rápido y ser la mejor Ducati. Hoy lo he logrado, pero la carrera es mañana. Me concentro en dar pasos e ir carrera a carrera", señala.

Bagnaia también aplaudió la actitud de Marc Márquez por querer probarse este sábado, cuatro días después de ser operado de su fractura en el húmero del brazo derecho.

"Marc consiguió esta mañana un tiempazo en las condiciones que estaba tras la operación. En su situación sería difícil para cualquiera competir en estas condiciones. Venir aquí y hacer este tiempo ha sido un milagro. Los medicos te pueden decir que estás apto, pero al final tú eres el que lo ves. Si ha decidido no correr es porque el dolor es demasiado", aseguró.

Las fotos del sábado en Jerez de la Frontera:

Galería Lista Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 1 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Avintia Racing 2 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 3 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 4 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 5 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 8 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 9 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 10 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 11 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 13 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 13 Foto de: Honda Racing

Related video