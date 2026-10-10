Bagnaia sufre sin agarre trasero y acaba octavo en la Sprint de Mandalika

Si pensamos en lo que dijo ayer, se podría decir incluso que Pecco Bagnaia ha alcanzado su objetivo en la carrera Sprint de Mandalika, ya que ha terminado octavo tras haber hablado de estar entre los ocho primeros. Sin embargo, es innegable que da pena verlo en este estado de casi resignación ante la imposibilidad de dar más de sí, ya que sigue sin encontrar la clave para conseguir más agarre en la parte trasera de su Ducati.

Y es una verdadera lástima que su aventura con la marca de Borgo Panigale tenga que terminar de esta manera, ya que, al fin y al cabo, estamos hablando del piloto que devolvió el título a la marca boloñesa en 2022, repetió la hazaña en 2023 y que, a día de hoy, es también el que más triunfos ha conseguido en MotoGP con sus colores. Por el momento, sin embargo, el piloto piamontés solo puede intentar mejorar la situación, pero sin grandes ambiciones.

Hoy, por ejemplo, su problema crónico le ha llevado a tardar prácticamente la mitad de la carrera en conseguir "calentar" el neumático trasero. Después, el ritmo no fue nada malo, pero ya era demasiado tarde para aspirar a algo más que el octavo puesto final.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Ha sido una carrera muy anodina. Por desgracia, me cuesta transmitir energía al neumático trasero, y eso es algo propio de mí. Hoy, en carrera, empecé a poder apretar en la séptima vuelta, así que ya era realmente tarde. Además, el ritmo no estaba tan mal y, en mi opinión, había posibilidades de luchar con Álex Márquez y Pedro Acosta, pero tengo que darme prisa en transmitir energía y trabajar para conseguir un poco más de apoyo en la parte trasera: al tener poco agarre, puedo apretar menos, le llega menos energía y responde tarde", declaró Bagnaia a los periodistas presentes en Mandalika, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

"Así que mañana lo importante será dar un paso adelante para conseguir más apoyo en la parte trasera. Por lo demás, haremos lo que podamos. Obviamente, es difícil pensar en ganar porque la Aprilia da miedo, aunque Marc hoy ha conseguido recortar mucho la diferencia en las curvas T3 y T4, así que seguro que se puede hacer algo mejor. Hay que intentarlo", añadió, refiriéndose también a la sorprendente victoria de su compañero Marc Márquez en un circuito que parece diseñado expresamente para las Aprilia.

Al menos, en la isla de Lombok se ha dado un pequeño paso adelante, que le ha mantenido constantemente entre los diez primeros: "Sin duda, en comparación con los últimos fines de semana, en los que el viernes me quedé fuera con el decimoctavo tiempo, aquí va un poco mejor. Pero es duro, es complicado, porque cuesta mucho y sigo sin tener ese gran feeling, aunque estamos haciendo todo lo posible para dar el mayor número de vueltas, prepararnos y estar listos para darlo todo. Como decía, a estas alturas lo máximo es un octavo puesto y hay que aspirar a eso", concluyó.