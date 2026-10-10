Bagnaia sufre sin agarre trasero y acaba octavo en la Sprint de Mandalika
El piloto de Ducati terminó la carrera Sprint de Mandalika en octava posición, al término de una prueba que él mismo calificó de "anónima". Por desgracia, al tener poco agarre en la rueda trasera, no consiguió transmitir potencia al neumático y, por lo tanto, solo encontró el ritmo en la segunda parte de la carrera.
Si pensamos en lo que dijo ayer, se podría decir incluso que Pecco Bagnaia ha alcanzado su objetivo en la carrera Sprint de Mandalika, ya que ha terminado octavo tras haber hablado de estar entre los ocho primeros. Sin embargo, es innegable que da pena verlo en este estado de casi resignación ante la imposibilidad de dar más de sí, ya que sigue sin encontrar la clave para conseguir más agarre en la parte trasera de su Ducati.
Y es una verdadera lástima que su aventura con la marca de Borgo Panigale tenga que terminar de esta manera, ya que, al fin y al cabo, estamos hablando del piloto que devolvió el título a la marca boloñesa en 2022, repetió la hazaña en 2023 y que, a día de hoy, es también el que más triunfos ha conseguido en MotoGP con sus colores. Por el momento, sin embargo, el piloto piamontés solo puede intentar mejorar la situación, pero sin grandes ambiciones.
Hoy, por ejemplo, su problema crónico le ha llevado a tardar prácticamente la mitad de la carrera en conseguir "calentar" el neumático trasero. Después, el ritmo no fue nada malo, pero ya era demasiado tarde para aspirar a algo más que el octavo puesto final.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
"Ha sido una carrera muy anodina. Por desgracia, me cuesta transmitir energía al neumático trasero, y eso es algo propio de mí. Hoy, en carrera, empecé a poder apretar en la séptima vuelta, así que ya era realmente tarde. Además, el ritmo no estaba tan mal y, en mi opinión, había posibilidades de luchar con Álex Márquez y Pedro Acosta, pero tengo que darme prisa en transmitir energía y trabajar para conseguir un poco más de apoyo en la parte trasera: al tener poco agarre, puedo apretar menos, le llega menos energía y responde tarde", declaró Bagnaia a los periodistas presentes en Mandalika, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.
"Así que mañana lo importante será dar un paso adelante para conseguir más apoyo en la parte trasera. Por lo demás, haremos lo que podamos. Obviamente, es difícil pensar en ganar porque la Aprilia da miedo, aunque Marc hoy ha conseguido recortar mucho la diferencia en las curvas T3 y T4, así que seguro que se puede hacer algo mejor. Hay que intentarlo", añadió, refiriéndose también a la sorprendente victoria de su compañero Marc Márquez en un circuito que parece diseñado expresamente para las Aprilia.
Al menos, en la isla de Lombok se ha dado un pequeño paso adelante, que le ha mantenido constantemente entre los diez primeros: "Sin duda, en comparación con los últimos fines de semana, en los que el viernes me quedé fuera con el decimoctavo tiempo, aquí va un poco mejor. Pero es duro, es complicado, porque cuesta mucho y sigo sin tener ese gran feeling, aunque estamos haciendo todo lo posible para dar el mayor número de vueltas, prepararnos y estar listos para darlo todo. Como decía, a estas alturas lo máximo es un octavo puesto y hay que aspirar a eso", concluyó.
Share Or Save This Story
Bagnaia: "Los pilotos nos equivocamos al no probar el neumático duro el viernes"
Bagnaia, muy lejos de la Q2: "Un viernes típico de esta temporada"
Por qué Bagnaia descarta repetir la victoria en el Gran Premio de Japón de MotoGP
Marc Marquez: Ducati “no puede esconderse” del déficit de medio segundo con Aprilia en Indonesia
MotoGP cambiará sus fines de semana en 2027 y la parrilla no comparte una misma visión
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez
Últimas noticias
Hamilton reclama cambios a la pista de Singapur: “Habría sido la carrera más aburrida sin lluvia”
Sebastien Loeb prueba el nuevo coche WRC 2027 de Project Rally One
Alpine cambia piezas en el auto de Colapinto mientras investiga la falla en Singapur
Max Verstappen lanza una advertencia a Red Bull pese a ganar la sprint de Singapur
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments