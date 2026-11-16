MotoGP GP de Portugal

Pecco Bagnaia se perderá el GP de Portugal y Ducati confirma su reemplazo

Lecuona hará su sexta aparición de 2026, mientras una lesión deja a Bagnaia fuera de Portimao

Rachit Thukral

Publicado: 16 nov 2026, 11:32

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Francesco Bagnaia estará ausente del Gran Premio de Portugal de este fin de semana mientras continúa su recuperación de una lesión que sufrió durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar.

El piloto oficial de Ducati se fracturó el pie después de ser golpeado por Fermín Aldeguer, de Gresini, en la carrera sprint de Losail, lo que lo dejó fuera del gran premio del día siguiente.

Después de someterse a los primeros controles en un hospital de Doha, el italiano viajó posteriormente a Turín para someterse a una operación, que fue considerada exitosa por los médicos. Desde entonces, ha estado completando su rehabilitación en casa para prepararse de cara a un posible gran premio.

Aunque había cierta esperanza de que pudiera recuperarse a tiempo para regresar, Ducati anunció el lunes que se perderá el fin de semana de Portimao.

El fabricante italiano convocó a Iker Lecuona como su reemplazante, con el piloto de 26 años habiendo disputado ya varias carreras para Gresini este año mientras sustituía a Aldeguer y Alex Marquez.

Sin embargo, esta será la primera vez que el español se incorpore a la estructura oficial de Ducati junto al vigente campeón del mundo, Marc Marquez.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Las puertas del Ducati Lenovo Team se abren para recibir a Iker Lecuona, quien reemplazará a Pecco Bagnaia en el GP de Portugal, programado del 20 al 22 de noviembre en el Algarve International Circuit", dijo Ducati en un comunicado.

"El piloto español —que ya compitió en cinco Grandes Premios de MotoGP esta temporada con Team Gresini (logrando un mejor resultado de séptimo puesto en el GP de Hungría y un final dentro del top 10 en el GP de Qatar)— tomará los mandos de la Desmosedici GP del equipo oficial para la 21ª ronda de la temporada.

"El piloto de 26 años, que competirá en el campeonato WorldSBK durante los próximos dos años con Team Aruba.it Racing – Ducati, terminó la temporada 2026 en el segundo puesto de la clasificación general, tras haber conseguido cuatro victorias".

Bagnaia apunta a volver en el GP de Valencia, programado del 27 al 29 de noviembre, para cerrar su etapa como piloto de Ducati.

"Pecco Bagnaia seguirá en reposo tras el procedimiento quirúrgico al que se sometió el martes pasado en Turín. Después de la estabilización de una doble fractura en su pie derecho, continúa su proceso de recuperación con el objetivo de volver a la pista para la última carrera de la temporada en Valencia", dijo Ducati.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La foto de la Aprilia 2027 que revela una aerodinámica innovadora en MotoGP

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Rachit Thukral





Pramac cree que Yamaha no ganará de inmediato con las 850cc, pero podrá cerrar la brecha en 2027



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



20 h



Pramac cree que Yamaha no ganará de inmediato con las 850cc, pero podrá cerrar la brecha en 2027





Las cifras que revelan cómo las carreras sprint han puesto patas arriba la pelea por el título de MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Las cifras que revelan cómo las carreras sprint han puesto patas arriba la pelea por el título de MotoGP





Sebastien Bourdais espera que su último éxito en el WEC recuerde a los equipos su valor



WEC



WEC



Monza



2 d



Sebastien Bourdais espera que su último éxito en el WEC recuerde a los equipos su valor

More from

Pecco Bagnaia





Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



4 d



Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar





Bagnaia operado con éxito en Turín por la doble fractura del pie derecho



MotoGP



MotoGP 5 d



Bagnaia operado con éxito en Turín por la doble fractura del pie derecho





Aldeguer se defiende tras el accidente con Bagnaia: “No fue una maniobra loca”



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



6 d



Aldeguer se defiende tras el accidente con Bagnaia: “No fue una maniobra loca”

More from

Ducati





Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"





Madonna di Campiglio acogerá la presentación de la Ducati 850 para la nueva era de MotoGP



MotoGP



MotoGP 3 d



Madonna di Campiglio acogerá la presentación de la Ducati 850 para la nueva era de MotoGP





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Pecco Bagnaia se perderá el GP de Portugal y Ducati confirma su reemplazo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



Pecco Bagnaia se perderá el GP de Portugal y Ducati confirma su reemplazo





La foto de la Aprilia 2027 que revela una aerodinámica innovadora en MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP 15 min



La foto de la Aprilia 2027 que revela una aerodinámica innovadora en MotoGP





¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?





Haas mantiene a Rafael Camara para el GP de Las Vegas de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Haas mantiene a Rafael Camara para el GP de Las Vegas de F1

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete