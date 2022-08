Bagnaia: Rossi y Stoner me han ayudado a ganar en Silverstone

Pecco Bagnaia tiñó el Gran Premio de Gran Bretaña, una vez más, con color Rojo Ducati. La victoria del piloto italiano robó las miradas del circuito de Silverstone, tras un memorable duelo en las últimas vueltas.

Este triunfo, el segundo consecutivo por parte del piloto italiano, ha permitido a Bagnaia recortar su ventaja respecto al líder del mundial, Fabio Quartararo.

"No quiero pensar en el campeonato. Hoy ha ido bien porque Fabio ha tenido problemas. Al final, tenemos que aprovechar la situación y hoy lo hemos hecho. Normalmente, Austria es un buen trazado para nosotros. No será fácil por la competencia, pero tenemos que pensar carrera a carrera".

"No ha sido sencillo", aseguró Bagnaia tras concluir la primera carrera tras el parón veraniego. "Durante el fin de semana hemos tenido complicaciones con el grip trasero, así que el gran paso lo hemos dado esta mañana".

La estrategia del piloto de Ducati le aupó a la primera posición, una plaza muy cotizada por uno de los pilotos más prometedores del fin de semana, Maverick Viñales.

"No ha sido fácil con Maverick. Ha ido muy rápido este fin de semana y la curva 12 me costaba hacerla. Fabio y Maverick me han adelantado ahí. Pero sabía que si empujaba, podía sacar una pequeña ventaja".

"Esta es una de mis mejores victorias o la mejor. Nunca es sencillo, pero hoy hemos sufrido más, así que quiero dar las gracias a mi equipo, que han hecho una labor increíble hoy".

"Ha empezado la carrera y ya había aceptado que no iba a ganar hoy. He empujado mucho desde el principio. Los otros iban más rápido que yo en las primeras vueltas. Lo único que me ha ayudado ha sido el tren delantero. No teníamos nada de grip atrás. Este ha sido un problema. Hemos trabajado muy bien y tengo que dar las gracias a todos".

También se detuvo con palabras de agradecimiento hacia su equipo, con mención especial a Valentino Rossi y Casey Stoner.

"Quiero darle las gracias a mi entrenador, y a Vale y a Casey porque nos hemos estado escribiendo. Vale es el que más me ha ayudado y es increíble".

"Valentino me ha ayudado a elegir las gomas. Casey me dijo lo que él recordaba de este circuito. Estoy muy contento con las personas que pueden estar conmigo".

Resultados de la Carrera de MotoGP en el GP de Gran Bretaña 2022