Bagnaia: intenté el máximo, pero hoy no era posible en Alemania

Pecco Bagnaia llegaba a Sachsenring pletórico tras su fin de semana perfecto en casa, en Mugello, donde consiguió la pole y las dos victorias del fin de semana. El vigente campeón del mundo quería repetir la hazaña en la segunda parada del triplete, donde ya el año pasado mostró un buen ritmo a pesar de caerse... pero se encontró con el vendaval de Jorge Martín.

Y es que, aunque el italiano sí consiguió llevarse la pole el sábado, el español de Pramac fue capaz de batirle con autoridad, escapándose en la sprint y tras un precioso duelo en la batalla larga, en la que Bagnaia sí llegó a liderar, pero que Martín se llevó tras volver a ponerse delante y resistiendo con una fantástica defensa, toque entre ambos mediante, para vencer por apenas 64 milésimas.

Así, al término de la carrera, el jefe de filas de Ducati se mostró contento a pesar de la victoria de un piloto satélite de la marca de Borgo Panigale, aunque reconoció que lo intentó todo para llevarse la carrera.

"Lo he intentado todo hoy", dijo Bagnaia a DAZN. "Pero me ha divertido mucho. En comparación a la sprint hemos mejorado mucho mis sensaciones, estaba ahí para luchar, pero no ha sido suficiente para ganarle. En las últimas vueltas tenía un poco más, pero no ha sido posible. Lo he intentado, pero demasiado, porque lo he tocado. He intentado salir bien de ahí para llegar bien a la primera frenada y pasarle, pero era demasiado. Lo he dado todo en la última vuelta para recortar la diferencia, pero no ha sido suficiente".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sobre las claves por las que el domingo Bagnaia se mostró más fuerte que el sábado, Pecco reconoció que le ayudó mucho su trabajo en el segundo sector. "Hoy estaba ahí, me acercaba mucho porque hemos trabajado muy bien. Lo que he pedido me lo han dado, ha sido bueno".

"Vamos a Assen con buenas sensaciones", continuó el transalpino, que al ser preguntado al respecto de que si Martín, ahora a 16 puntos en la general, es un rival por el título, añadió: "Todas las carreras me piden [que diga] quién es el rival, pero no sé, vamos a ver. Jorge es muy competitivo, muy fuerte y está con un buen feeling. Zarco está haciendo también un gran trabajo en Pramac. Puede ser", comentó para finalizar.

