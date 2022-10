Bagnaia recibió consejos de Stoner antes del GP de Australia

Phillip Island.- No hay nadie que haya ganado más en este circuito que la leyenda de MotoGP Casey Stoner, el único que, hasta ahora, ha ganado el título de pilotos para Ducati (2007), un hito que esta temporada espera poder emular Pecco Bagnaia, que a falta de tres carreras para el final de la temporada, es segundo de la general a solo dos puntos de Fabio Quartararo.

Como sucedió en Silverstone, el italiano ha hablado con Stoner, es más, ha paseado con el ex piloto por el circuito para desentrañar los secretos de la pista australiana.

"Este mismo jueves he estado hablando con Casey un poco, es muy importante recabar consejos de él, es la mejor manera de tener información de primera mano y aprovecharla", explicó el de Ducati, que reconoció, además, que esta es una pista que le gusta mucho.

"Me hace feliz correr aquí, es un fin de semana de carrera pero te sientes más relajado, no estás en un hotel, estas en una casa, haces cosas que no haces en otros sitios, como tener que prepararte el desayuno por la mañana, es un trazado a la antigua y con las curvas rápidas es fantástico", explicó.

En la última carrera disputada en Phillip Island, Bagnaia, que corría con Pramac, acabó cuarto, a escasas 55 milésimas del podio.

"Tenía muchas ganas de estar aquí de nuevo, es uno de mis circuitos favoritos, tanto para mi como para todos. En 2019 fue una carrera que disfruté muchísimo, creo que nuestro potencial, respecto a entonces, es muy alto con el nuevo carenado y eso nos puede ayudar muchísimo", desveló.

En estos casi tres años, las diferencias pueden ser grandes, sobre todo por el crecimiento de la Ducati.

"Más que la moto creo que desde 2019 he mejorado mucho yo, la principal diferencia es el manejo de la moto, el chasis es prácticamente el mismo que entonces, no hay muchos cambios más allá del nuevo carenado, que nos va a ayudar mucho en este circuito", en referencia al paquete aerodinámico.

Bagnaia, que antes de la carrera de Assen estaba a 91 puntos de Quartararo, llega en clara remontada y, ahora mismo, es el gran favorito a convertirse en nuevo campeón del mundo.

"Como dice Fabio todo está igualado y parece que estemos arrancando el campeonato, hay cinco pilotos luchando por el titulo, sin duda Fabio y yo somos los que tenemos más posibilidades, pero también Aleix Espargaró está cerca, y están Jack Miller y Enea Batianini con opciones. Tenemos un buen potencial, estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo", dijo confiado el de Turín.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Casey Stoner 1 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Casey Stoner 2 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 4 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images