Bagnaia destaca que Ducati encontró "la solución para ir más rápido"

Pecco Bagnaia concluyó el sábado desde lo más alto de la tabla clasificatoria del Gran Premio de Francia, una jornada donde logró coronarse poleman del día por delante de su compañero de equipo, Jack Miller.

A pesar de firmar la primera posición en parrilla por segundo fin de semana consecutivo, durante el sábado se pudo observar a un Bagnaia que no parecía del todo convencido con la puesta a punto de su Desmosedici. En su lugar, el italiano decidió apostar por un cambio en la dinámica que dio sus frutos en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Francia.

"Durante el FP4 hemos hecho algo en el setting que no me ha gustado nada, me costaba mucho parar la moto", introdujo el piloto de Ducati tras concluir la sesión. "Pero para el qualifying hemos hecho lo opuesto y todo ha ido perfecto".

"Estoy muy contento, porque después de la FP4 iba bastante preocupado porque no me encontraba tan bien con la goma [que hemos elegido]. No me podía parar y me estaba enojando un poco. Pero después, en el qualifying, hemos hecho un pequeño detalle en el setting que me ha ayudado muchísimo".

"Así que hemos hecho dos cosas en una, la pole, estoy muy contento por esto, pero estoy más contento porque hemos encontrado la solución para ir más rápidos y, de verdad, estoy muy contento. Salir aquí primero me gusta mucho".

Pese a firmar su segunda pole, Pecco Bagnaia reconoce que la de hoy "no ha sido una vuelta tan perfecta como la de Jerez". Sin embargo, eso no limita al italiano en su búsqueda de la victoria, un camino en el que, reconoce, tiene "que mejorar en el primer sector", donde "todavía le falta algo".

"La curva 3 tiene poco grip y no me encuentro muy bien. Pero hemos mejorado mucho durante el fin de semana, sesión por sesión, y creo que vamos a mejorar todavía más".

"Este setting me ha ayudado mucho y me ayudará mucho mañana con las gomas usadas, más que con la goma nueva".

El objetivo principal de Pecco Bagnaia será batir el ritmo de Fabio Quartararo en carrera, que se antoja imponente de cara al domingo.

"Para mí, Fabio [Quartararo] seguramente tiene el mejor ritmo, de momento. Pero, como he dicho, hemos mejorado mucho ahora, en el qualifying, en el feeling", aunque, reconoce que esta tarde era más difícil hacer el tiempo soñado, ya que "hacía más calor y la pista tenía menos grip".

"Si Fabio [Quartararo] antes era mucho más rápido, podemos decir que estamos cada vez más cerca de él", concluyó el italiano.