Bagnaia no piensa en el título pero está "feliz" de ser el líder

Tercer podio de la temporada para el de Ducati, que se coloca líder del campeonato aprovechando el gatillazo de Fabio Quartararo, que tras liderar la prueba de Jerez se vino abajo por problemas físicos.

Bagnaia acabó segundo por detrás de su compañero Jack Miller, un doblete de los de Borgo Panigale en una pista que, sobre el papel, no les beneficiaba.

“Es muy extraño hacer un doblete en Jerez, es un circuito más que de Yamaha, de Fabio. Siempre ha sido muy rápido aquí, ha tenido un problema en el brazo me han dicho. Sin este problema seguramente hubiera ganado. Pero dos Ducati en el podio es raro en Jerez, pero hemos trabajado mucho este fin de semana”, explicó Pecco.

“En Portimao no toqué nada de la moto y aquí hemos cambiado mucho porque nos costaba más, la estrategia era estar tranquilo al principio, y estoy muy contento porque estamos al frente del Mundial”.

Tras superar con nota el escollo de Jerez, el de Ducati espera cosas buenas a corto plazo.

“Nos vamos a divertir en las próximas carreras porque creo que son mejores pistas para nosotros”, asegura.

Líder del Mundial, ahora toca mantenerse y luchar por el campeonato, algo que Ducati no logra desde 2007, con Casey Stoner.

“De momento no he ganado ni una carrera, así que no puedo pensar en luchar por el Mundial. Pero hemos visto con Joan Mir que lo importante es la constancia. Cuando se pueda ganar lo intentaremos, pero en situaciones de dificultad como hoy hay que asegurar lo que se pueda. Pienso en ir carrera a carrera, han pasado solo cuatro grandes premios y no podemos pensar en el título, pero estoy feliz de ser líder”, reflexionó.

Pecco acabó segundo, pero hubo un momento en que casi pierde la plaza con Franco Morbidelli.

“Cuando me ha recuperado Morbidelli estaba intentado entender qué mapa tenía que poner, porque estaba bajando la goma de delante y el agarre de detrás. Luego, cuando he cambiado el mapa, he recuperado mi ritmo y he llegado a Jack, pero la diferencia final no he podido recuperarla. Las dos últimas vueltas eran muy difíciles, casi me caigo en la curva 7 y he preferido acabar la carrera que intentar alcanzar a Miller”, cerró el de Turín.

Las fotos de la carrera de MotoGP del Gran Premio de España 2021

