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Bagnaia operado con éxito en Turín por la doble fractura del pie derecho
Para estabilizar las fracturas, el equipo médico del doctor Milano aplicó una placa en el cuarto metatarsiano del pie derecho. Por el momento no se habla de plazos de recuperación, aunque el domingo el team manager Davide Tardozzi había hablado de la esperanza de volver a tenerlo sobre la moto ya la próxima semana en Portimao.
Matteo Nugnes
Publicado: 10 nov 2026, 18:13
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Pecco Bagnaia ha comenzado su proceso de recuperación tras sufrir una doble fractura en el pie derecho el pasado fin de semana en Qatar, a raíz de un incidente provocado por Fermín Aldeguer durante la primera vuelta de la carrera sprint en Lusail.
Tras haber sido declarado "no apto" para el resto del fin de semana qatarí, el piloto de Ducati regresó de inmediato a Italia el domingo y este martes fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Humanitas Cellini de Turín, según informó la marca de Borgo Panigale a través de un breve comunicado.
"Esta mañana, Francesco Bagnaia fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica para fijar la doble fractura en el cuarto y quinto metatarsiano del pie derecho, consecuencia del highside que sufrió Pecco en los primeros compases de la sprint del GP de Qatar el pasado sábado", explicó el comunicado de Ducati.
"El equipo médico liderado por el Dr. Luigi Milano, en la Clínica Humanitas Cellini de Turín, colocó una placa en el cuarto metatarsiano del pie derecho", continuó la nota emitida poco después de las 18:00 horas.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
El comunicado concluye señalando que, por el momento, no es posible estimar los plazos de recuperación, ya que dependerán de la evolución de la rehabilitación: "El piloto del Ducati Lenovo Team comenzará la rehabilitación tan pronto como sea posible. Su progreso determinará los plazos para su regreso a la competición".
Sin embargo, cabe recordar que el domingo el director del equipo, Davide Tardozzi, dejó entrever ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP que el deseo del tricampeón del mundo es volver a subirse a su Desmosedici GP en Portimão, la próxima semana, o a más tardar en Valencia. Esta última representaría su carrera de despedida con Ducati antes de poner rumbo a Aprilia tras ocho temporadas, 31 victorias y dos títulos mundiales.
"Está claro que no podemos decidirlo ahora, porque primero se requería la operación y que los médicos nos den luz verde. Además, debemos ver cómo evoluciona el posoperatorio, pero la intención de Pecco cuando lo dejamos en el aeropuerto era estar en Portimão. Así que no hay duda de que estará en Valencia, pero mantenemos la firme esperanza de contar con él también en Portimão", afirmó el directivo italiano.
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