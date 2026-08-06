Para muchos pilotos de MotoGP, el parón veraniego supuso unas vacaciones, pero para algunos fue una experiencia muy distinta. Este fue el caso de Pecco Bagnaia, quien tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para solucionar los problemas de síndrome compartimental (arm-pump) que le habían afectado durante la primera mitad de la temporada 2026. Además, el piloto de Ducati vivió sus primeras semanas como padre.

Al llegar a Silverstone —sede del Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana—, el tricampeón del mundo informó de inmediato sobre su estado físico tras la operación: "Me encuentro bastante bien, pero aún queda mucho trabajo por hacer, ya que el proceso de recuperación es bastante largo. Estamos haciendo todo lo posible; veremos si llegamos a tiempo".

Al preguntársele específicamente cuánto le había afectado el problema durante la primera parte de 2026, añadió: "Debo decir que me afectó más en unas situaciones que en otras. Por desgracia, fue consecuencia de un pequeño problema que surgió. Nunca había tenido problemas de síndrome compartimental antes, pero este año llegué a un punto en el que decidí solucionarlo; se trataba sobre todo de prevenir complicaciones futuras".

En las últimas semanas, ya ha realizado una primera prueba en pista en Misano, pilotando una Panigale V4 de calle. Sin embargo, la situación podría ser distinta con la Desmosedici GP: "Hice dos sesiones. En la primera no pude rodar mucho y paré tras dos vueltas. En la segunda, hace diez días, logré completar 30 vueltas, así que fue mejor. Pero pilotar una MotoGP es totalmente diferente a pilotar una Panigale, aunque la Panigale sea bastante exigente en las frenadas. Así que, por primera vez, es posible que utilice analgésicos".

No obstante, en los últimos días se ha hablado mucho de los comentarios de Casey Stoner —con quien mantiene una estrecha amistad—, quien salió en su defensa para señalar que las quejas del año pasado estaban más que justificadas; resultaba evidente, incluso para los observadores externos, que su Ducati ya no rendía como en el pasado, cuando el piloto piamontés encadenaba una victoria tras otra.

"Somos pilotos y sabemos distinguir desde la misma vuelta de salida si la moto funciona bien o no; o, al menos, siempre ha sido así. Casey siempre ha tenido un ojo especialmente agudo. No creo que necesitáramos la opinión de Stoner para darnos cuenta de la situación; los resultados dejaban bien claro que la moto se comportaba de forma distinta. Me ha costado mucho durante el último año y medio. Por desgracia, las sensaciones no son las que esperaba, y eso me ha frenado considerablemente".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Steve Wobser / via Getty Images

"Así que mi objetivo es adaptarme a la situación, pero es muy complicado porque la moto es difícil. Recuperar esa sensación que me permita pilotar con naturalidad sin duda me situaría en la lucha por el podio en cada carrera. Es algo que llevo tiempo sin sentir. Sé que es posible lograrlo y espero que, trabajando en ello —como creo que lo están haciendo—, podamos conseguirlo".

Pecco analizó después la clasificación al llegar al ecuador de la temporada, con los cinco primeros pilotos del Mundial separados por apenas 24 puntos. Teóricamente, él tampoco está descartado de la lucha —está a 65 puntos del líder—, aunque no siente que disponga aún de las herramientas necesarias para plantear un desafío serio.

"Aprilia empezó muy bien, pero Ducati ya no tiene problemas. Hemos perdido algo de rendimiento respecto a años anteriores, por lo que la brecha entre nosotros y ellos se ha reducido, dando lugar a un campeonato más equilibrado. En mi opinión, Ogura y Márquez son actualmente los dos mejores en cuanto a regularidad. En términos de rendimiento, Bezzecchi es el más competitivo, aunque ha tenido mala suerte últimamente, mientras que Martín ha sido muy constante".

"Así está la situación actual de fuerzas, pero ya veremos; creo que Álex Márquez es el piloto de Ducati que mejores sensaciones tiene ahora mismo. Es quien está rodando más rápido. Por supuesto, la velocidad no garantiza la victoria, pero los datos demuestran que es quien se siente más cómodo con nuestra moto. Intento alcanzar ese nivel de velocidad, pero es difícil. Por eso no puedo pensar todavía en ganar el título; debo centrarme carrera a carrera e intentar mejorar mi situación. No obstante, podemos aspirar a terminar entre los cinco primeros —ese debe ser el objetivo ahora mismo—, pero necesito mejorar mi posición y luchar por el podio cada fin de semana".

Ante la falta de señales de que el conflicto en Oriente Medio vaya a remitir, y dado que otros campeonatos han cancelado o trasladado carreras en la región, el destino del GP de Catar deberá decidirse en las próximas semanas.

"Cuanto antes lo sepamos, mejor. Al fin y al cabo, se pospusieron dos carreras europeas para dar cabida a la prueba de Catar. Aunque no creo que correr en Valencia en diciembre sea peligroso, sin duda se está rozando el límite. Hemos tenido suerte con el tiempo en los últimos años, pero recuerdo que en 2020 la temperatura era de 6 grados por la mañana, y pilotar una MotoGP en esas condiciones resulta bastante difícil. Por eso, espero que, si deciden cancelar la carrera de Catar, puedan reprogramar las otras dos en las fechas adecuadas", concluyó.