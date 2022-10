Bagnaia no cree necesitar órdenes de equipo para ser campeón de MotoGP

Tras una primera mitad de curso de lo más errática, en la que solo fue capaz de acumular 81 puntos en diez carreras, Pecco Bagnaia encontró la clave para cuadrar la Desmosedici a su gusto. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica, hasta el extremo de haberle recuperado 105 puntos al entonces líder, Fabio Quartararo, en las últimas ocho paradas del calendario.

La inercia del turinés es diametralmente opuesta a la del francés, que en Australia sumó su cuarto cero del año, circunstancia que le hizo perder la batuta de la tabla general. A falta de solo dos grandes premios para que el Mundial ponga el cerrojo en Valencia el próximo 6 de noviembre, Quartararo debe terminar por delante de su principal rival en la gresca por la corona, para, como mínimo, llevar el duelo hasta Cheste. Por el contrario, si Bagnaia gana en Sepang y el Diablo no sube al podio, Ducati podrá celebrar el segundo título de MotoGP de su historia, tras el que Casey Stoner se adjudicó en 2007.

En este momento, el italiano y su prototipo son, sin duda, la combinación más afilada de la parrilla. Y, al margen de eso, Ducati aporta ocho de las 24 motos de la parrilla, circunstancia que le permite contar con el factor estratégico.

Desde que las opciones del #63 volvieron a cobrar fuerza, la fábrica de Borgo Panigale ha aconsejado al resto de sus corredores que no le compliquen la vida a su principal apuesta por el campeonato. En caso de tener la opción de ganar una carrera o de subir al podio tienen libertad para ir a por ello, aunque eso signifique adelantar a Bagnaia. Pero que no le tiren.

Tanto Johann Zarco, en Tailandia, como Marco Bezzecchi, en Australia, podían haber intentado superar a su teórico jefe de filas y haber ganado una posición en la clasificación final, pero decidieron no hacerlo.

En Australia Motorsport.com le preguntó al nuevo líder del certamen si ese despliegue por parte de Ducati suponía un alivio o una presión añadida. Él, como siempre, insistió en que no necesita la ayuda de nadie para hacer aquello que, hasta el momento, ha hecho por sus propios medios.

"He ganado cuatro carreras seguidas, seis en total, sin órdenes de equipo, sin ayuda de ningún otro piloto, de modo que no creo que las necesite", respondió Bagnaia a quien escribe estas líneas.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, la cercanía del final de Mundial le lleva a no despreciar del todo la predisposición de sus compañeros de marca, en caso de que pueda llegar a depender de ellos. Sin embargo, existen fronteras que, según él, nunca aceptaría: "Estamos llegando al tramo final de la temporada, y está claro que me puede ayudar el que alguien me facilite un poco las cosas. Pero nunca querría que ningún piloto me dejara pasar".