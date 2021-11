Bagnaia y Miller quieren a Stoner como coach en Ducati

El australiano es toda una leyenda de Ducati, siendo hasta la fecha el único piloto que se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP con los de Borgo Panigale, en 2007. Stoner pasó cuatro temporadas con el fabricante antes de mudarse a Honda en 2011, con quienes ganó su segundo título antes de anunciar su retirada con solo 27 años.

Entonces, el de Southport se marchó a vivir a su país y puntualmente ejerció de piloto probador de Honda y Ducati, antes de que los italianos decidieran no renovarle a finales de 2018.

Stoner también estuvo en el radar de Jorge Lorenzo para convertirse en su coach cuando fichó por el fabricante boloñés en 2017, algo que finalmente no se materializó.

El #27 volvió este fin de semana al paddock de MotoGP en Portimao, donde se le ha visto en el box oficial de Ducati aconsejando a la pareja del equipo, Pecco Bagnaia y Jack Miller. El italiano logró este domingo la victoria y el australiano fue tercero y ambos reconocieron previamente el sábado la importancia de Stoner en el resultado de las motos rojas.

"Hoy (por el sábado) me ha ayudado un poco con la última curva, a la salida, y ha sido útil", señaló Bagnaia. "Tiene un punto de vista diferente, es una leyenda y es diferente tener un coach, porque en Ducati no teníamos y a mí me ayuda mucho".

Tanto Bagnaia como Miller pidieron a Ducati que intente convencer a Stoner para que se incorpore como asistente de pista, aunque el de Townsville duda que logren convencerlo.

"Espero que Ducati nos dé este gran regalo por Navidad o mi cumpleaños, sería genial", dijo el #63. "La capacidad de interpretación que tiene Casey es increíble, porque te puede decir perfectamente lo que hace uno y lo que hace otro. Lo intentaremos".

"Mi ingeniero de pista es Gabarrini, que trabajó con Casey durante toda su carrera en MotoGP, y siempre me ha dicho que era un piloto muy sensible", recordó Miller. "Lo ha demostrado estos dos días que ha estado con nosotros. La gran diferencia es que no tenemos coach, por lo que ya sería un gran paso adelante. Estamos hablando de un piloto que ganó el título con Ducati y que fue uno de los mejores del mundo, por lo que sería fundamental para nosotros. Este fin de semana me ayudó mucho en varias cosas, especialmente en la última curva. Realmente podría marcar la diferencia".

"Tiene una familia y vive al otro lado del mundo, así que la idea de que eso funcione creo que podría ser muy difícil logísticamente y demás", finalizó.

