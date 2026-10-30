MotoGP GP de Malasia

"Mi moto solo funciona en línea recta", denuncia un frustrado Bagnaia tras la práctica del GP de Malasia

Las grandes esperanzas de Pecco Bagnaia para Sepang se desvanecieron cuando la actividad en pista comenzó el viernes

Richard Asher Rachit Thukral

Edited: 30 oct 2026, 11:15

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Pecco Bagnaia calificó su situación de "ridícula" después de no lograr entrar directamente en la Q2 para el Gran Premio de Malasia de MotoGP de este fin de semana.

Aunque el doble campeón mundial ya se había quedado fuera del corte del viernes 10 veces en 2026, su excelente historial en Malasia hizo que llegara a este evento con mucha más confianza. Incluso en medio de los horrores de su campaña 2025, había sido rápido en Sepang y ganó la carrera sprint desde la pole.

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Pero quedó frustrado después de que la jornada inaugural de este año no saliera según lo previsto para el piloto oficial de Ducati. Se encontró fuera del decisivo top 10 cuando quedaban apenas unos minutos en la sesión de práctica, y luego se cayó cuando intentaba meterse en el corte.

Aunque se cayó en la curva 1, Bagnaia dijo que los rápidos sectores primero y cuarto no fueron el problema a la hora de armar un tiempo de vuelta.

"Mi moto solo funciona cuando está recta, así que hice el máximo en el primer y el último sector", señaló. "Creo que estoy entre los tres primeros en ambos sectores. En los otros dos sectores pierdo ocho décimas, así que es ridículo".

De hecho, Bagnaia fue el segundo más rápido en el sector uno y el tercero más rápido en el sector cuatro. Estas partes de la pista incluyen las dos rectas principales, donde su Ducati estaba funcionando bien. Fue el representante más rápido de Borgo Panigale en las tablas de velocidad punta, uniéndose a varios otros pilotos con la segunda velocidad máxima registrada más alta.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

El 'tiempo de vuelta ideal', que combina todos los mejores sectores de un piloto, también solo habría colocado a Bagnaia en la 12.ª posición que logró en la realidad, lo que sugiere que no había dejado mucho sobre la mesa.

Bagnaia no estaba con ánimo de hablar después de la sesión, y respondió de la siguiente manera cuando le preguntaron por el rendimiento de diferentes opciones aerodinámicas: "Para sentir algo, necesitas tener sensaciones sobre la moto".

No eligió culpar a las condiciones del circuito por su mala fortuna en una jornada en la que la pista parecía resbaladiza. Sepang albergó una inusual carrera de Fórmula 1 a principios de este mes, y debía ser reasfaltado antes de la carrera de MotoGP de este año, pero finalmente los trabajos no se realizaron.

"La pista se siente como en el test [de pretemporada]", dijo. "Necesitamos el reasfaltado, y estaban intentando hacerlo, pero por desgracia no pudieron enviar aquí el material para hacerlo. Así que ya sabíamos que era la última vez rodando en estas condiciones.

"[Pero] mis sensaciones sobre la moto son completamente diferentes. Así que esto es lo principal que hay que entender, pero más o menos toda la temporada ha sido así".

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