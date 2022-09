Bagnaia: hay menos rivalidad porque somos pilotos más inteligentes

Segundo de la general a 10 puntos de Fabio Quartararo tras recortarle 81 en las cinco últimas carreras, Pecco Bagnaia no ha levantado la voz ni una sola vez en toda la temporada, ni contra el francés, ni contra ningún otro piloto, lo que hace que el nivel de tensión y rivalidad que se ha vivido durante años pasados en la lucha por el título se haya rebajado extraordinariamente.

"Creo que la buena relación existente entre los que nos jugamos el campeonato es debido a que somos pilotos inteligentes, y no quiero decir con ello que quienes en el pasado actuaron de otra forma no lo fueran", expresó el corredor italiano este viernes en Motegi cuando le preguntaron por la falta de rivalidad entre los contendientes al título.

"Hay muchísimo respeto entre nosotros y sabemos todos lo que tenemos que hacer para estar a este nivel. En casa tenemos que trabajar muchísimo para cuando llegamos aquí estar preparados a nivel físico y mental. El respeto que hay entre nosotros es muy alto y por eso tenemos una buena relación", valoró.

"No somos amigos, somos rivales, pero con mucho respeto. Si tenemos que hablar, hablamos. Y si tenemos que hacer una broma, la hacemos. Pienso que esto ha cambiado mucho en los últimos años y, personalmente, considero que es mejor ahora, porque no se ven cosas que pasaban antes".

Sin embargo, la popularidad del campeonato empezó a crecer al calor de la rivalidad de algunos pilotos, como la de Valentino Rossi y Max Biaggi.

"Pienso que la gran rivalidad que había en el pasado, como la que tenían Valentino y Biaggi, ahora está a años luz, también porque creo que los periodistas tenían su parte de aquello. Siempre se busca que haya rivalidad, es normal, solo puede ganar uno, pero de momento ahora somos rivales con respeto, y no voy a decir nada malo de Aleix porque ni lo pienso, ni creo que lo necesite. Antes había más guerra psicológica, pero si alguien dice algo mal contra mi no me afecta, porque es lo que él piensa y yo lo respeto", expuso el de Ducati.

Al final del día Bagnaia, cada vez más claro candidato al título, acabó segundo en los tiempos y relativamente contento con el trabajo.

"Ha ido bien, estoy contento de cómo ha ido. No hemos empezado muy bien, con algunos problemas, pero luego hemos hecho un gran trabajo y hemos mejorado en cada salida".

Pese a ello, la igualdad entre la mayoría de pilotos fue, una vez más, patente.

"No hemos tenido tanto tiempo para mejorar, hemos hecho ya el ataque al tiempo, ha ido bien pero todavía no como me gustaría. Normalmente haces un FP1 en el que puedes trabajar. Hoy ha sido diferente, solo ha habido una sesión y, además, hace tres años que no venimos aquí. Por eso creo que todo está tan igualado. Yo mismo no he hecho un buen primer sector en toda la sesión, pero lo más importante era acabar el día entre los diez primeros, ya que mañana anuncian lluvia, y eso lo hemos conseguido".

La ensalada de Japón no es sencilla de digerir. Solo una sesión el viernes, tres años sin venir a esta pista, mañana casi seguro que llueve y hay tres pilotos jugándose el título en un pañuelo.

"Sí, por eso hemos intentado hacer un trabajo distinto con los neumáticos. Hemos intentado hacer muchas vueltas con diferentes compuestos, entre Jack Miller y yo, para tener más claro el neumático de carrera, pero ahora aún es difícil elegir, es un trabajo que debemos mirar esta noche, pero la situación no nos ayuda, necesitamos más vueltas. Estoy contento con las sensaciones y el setting, pero ahora mismo no sé con que neumáticos puedo correr la carrera", zanjó el chico de Turín.

Francesco Bagnaia, Ducati Team 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, equipo Ducati, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images