Bagnaia: "Me faltaban un par de décimas para ganar, pero estamos llegando"

Pecco Bagnaia ha recuperado el buen humor y es justo que así sea. Después de la hermosa victoria en la Sprint de ayer, la primera para él en esta temporada, el piloto de Ducati logró prolongar su racha de posiciones de podio gracias al tercer puesto conseguido en el Gran Premio de la República Checa, llevándola a cuatro. Un resultado simbólico, porque también se trata del 63º de su carrera en MotoGP, justo como el número que lleva en el carenado.

"Me acaban de decir que es mi 63º podio, pero habría preferido conseguir la victoria número 300 de un italiano", bromeó Bagnaia ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP, haciendo referencia a que el conteo de victorias de los pilotos italianos está detenido en 299.

Con razón el piamontés sonríe, porque también hoy fue protagonista de una gran carrera. Tras salir bien desde la primera fila, tardó poco más de una vuelta en superar a la GP26 gemela de Marc Marquez y a la Aprilia Trackhouse de Ai Ogura y ponerse en cabeza. Un liderato que mantuvo hasta la vuelta 16 de las 21 previstas, cuando por desgracia sufrió una bajada que lo obligó a ceder el paso tanto a su compañero de box como al japonés, pero que de todos modos no le impidió resistir el regreso de Fabio Di Giannantonio para confirmar el escalón más bajo del podio.

"Como dije el jueves, no estamos preparados para ganar. Estamos trabajando mucho, estamos llegando poco a poco. Sabíamos que hoy me faltarían un par de décimas para poder pensar en ganar, pero intenté hacer lo posible. Logré mantener realmente un buen ritmo y mientras estuve delante notaba mucho el drop del trasero, pero en general lograba gestionarlo", dijo Bagnaia.

"No tenía las vibraciones, porque cambiamos algo en la moto desde ayer, pero en lugar de las vibraciones tenía mucho floating. La moto tendía a moverse mucho, probablemente por la temperatura del neumático. Me molestaba bastante, pero mientras estuve delante era manejable. Cuando me adelantaron tuve que dejarlos ir enseguida, porque de lo contrario muy probablemente me habría caído".

"Empecé a tener mucho subviraje, ya no lograba llevar velocidad en las curvas y tuve que dejarlos ir. Afortunadamente tenía una buena ventaja sobre Di Giannantonio, que era cuarto, y apenas volví a empujar logré ir bastante bien. Seguramente todavía no son los resultados que creo poder obtener, porque según yo existe la posibilidad de luchar con Marc, pero estamos llegando", añadió.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dado que Brno es una pista que tiene características similares a Mugello, donde ya había peleado por la victoria, terminando una vez más tercero, las expectativas sobre él eran bastante altas para este fin de semana y Pecco las ha cumplido, aunque espera pronto poder hacer aún más.

"Como decía hace algunas carreras, en este momento solo espero intentar hacer el máximo posible. Digamos que sabía que esta era una buena pista y hemos conseguido realmente muchísimos puntos entre ayer y hoy. Así que el balance es sin duda positivo, quizá más a nivel de feeling que a nivel de puntos, aunque de todos modos ha sido el mejor fin de semana en mucho tiempo, desde Japón del año pasado. Así que todo positivo, estamos contentos y debemos trabajar así. Las expectativas son siempre más altas, pero trabajando de esta manera seguramente llegaremos".

Cuando luego le preguntaron cuál es la pieza que le falta ahora para poder aspirar a la victoria también en las carreras largas, explicó: "Para ganar debo estar en mejores condiciones, en este momento nos estamos acercando y respecto al inicio del año estoy entendiendo mejor las cosas. Seguramente lograr frenarla mejor, hacerla girar mejor, ayuda a no desgastar demasiado el neumático trasero y hoy en mi opinión estuvimos bastante bien. Me faltó justamente, como dije, que apenas me pasó Marc tuve muchas dificultades con el delantero, pero poco a poco estamos mejorando".

Por último, sobre la posibilidad de gestionar más al principio y quizá tener algo más guardado para la parte final de la carrera, el piloto de Ducati parece en realidad convencido de haber aplicado la mejor estrategia que tenía a su disposición hoy.

"Si hubiera empezado con más calma, Marc me habría pasado antes y este sufrimiento con el delantero lo habría sentido igualmente, así que en mi opinión la estrategia fue la correcta. Debemos trabajar en el hecho de que empiezo a tener dificultades para hacerla girar cuando estoy detrás de alguien, así que seguramente no creo que la estrategia hubiera cambiado algo desde este punto de vista. Soy más yo quien debe trabajar cuando sigo a alguien, porque es fundamental", concluyó.