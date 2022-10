Bagnaia: "Estoy contento por el campeonato, no tanto por la carrera"

La vida le sonríe a Pecco Bagnaia. El piloto italiano se marcha de Phillip Island al frente de la clasificación general, después de una remontada fulgurante en la segunda mitad de temporada. Aunque no fue capaz de hacerse con la victoria en el Gran Premio de Australia, su tercer podio le sirve también para marcar distancias con Aleix Espargaró, noveno en carrera.

"Estoy contento por el campeonato, no tanto por la carrera", comentó el de Ducati en la rueda de prensa posterior al podio. "Me ha cambiado todo cuando he visto que Quartararo estaba fuera, entonces me he tranquilizado y pensé en no hacer ninguna estupidez para ganar la carrera; ya he cometido muchos errores este año para sumar otro más".

Así, Bagnaia decidió centrarse en "gestionar las gomas", aunque eso no evitó que llegara a las últimas vueltas con "la parte izquierda delantera" completamente desgastada.

Lo sorprendente es que haya sido en Australia, y no en Japón o Tailandia, donde Pecco le ha arrebatado el liderato a Fabio Quartararo. La Ducati nunca ha terminado de ir bien en Phillip Island (salvo en manos de Casey Stoner), y el propio Bagnaia así lo reconoció. "En Australia mi moto era claramente más rápida en la recta, pero en el resto del circuito giraba menos, se movía mucho y era poco estable", señaló.

Ahora llega Malasia; una pista que se adapta a las mil maravillas a las características de la Desmosedici, y donde podría dar carpetazo al título de MotoGP. "Estoy contento por el campeonato, ahora vamos a Malasia que es una buena pista. [...] En Sepang no será fácil, pero pienso que nuestra moto allí nos puede ayudar más", comentó.

Al de Turín le preguntaron acerca de su opinión sobre la situación que atraviesa Quartararo, pero Pecco reconoció no tener demasiada información. "Honestamente, no sé cuál es su situación. Pero es evidente que está en un momento difícil, porque es competitivo, pero en carrera tiene problemas".

"En la clasificación también le cuesta más estar en las primeras posiciones", añadió el #63. "Yamaha está teniendo algún problema en carrera, no sé si es por los neumáticos, porque su motor es más lento... pero no sé qué es lo que les está ocurriendo", finalizó.