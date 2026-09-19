La radical idea de Pecco Bagnaia para definir la parrilla de salida en MotoGP

Pecco Bagnaia ha planteado una sugerencia radical para el nuevo sistema de clasificación que se debate para 2027.

El viernes en el Gran Premio de Austria, Motorsport.com reveló que MotoGP está trabajando en planes para separar la clasificación de las carreras sprint y los grandes premios. Con el sistema actual, la sesión de clasificación del sábado por la mañana determina la parrilla tanto para la sprint de la tarde como para el gran premio del domingo.

Aunque la naturaleza exacta del cambio de formato sigue en discusión, Bagnaia dijo que la parrilla del gran premio debería establecerse según las vueltas más rápidas en la sprint.

"Para mí, lo mejor podría ser que el tiempo de vuelta de la carrera sprint fuera la parrilla de la carrera del domingo. Como hacen en Supersport. Para mí, es una idea clara.

"Es inteligente porque en una carrera sprint, te preparas para la carrera del domingo", continuó el piloto oficial de Ducati. "Así que los tiempos de vuelta del sábado podrían ayudar a lograr una mejora. Porque la misma clasificación para dos carreras es un problema.

"A veces puedes caerte en la clasificación. Tener una segunda oportunidad con el tiempo de vuelta de la sprint podría estar bien".

Bagnaia, que se mostró comunicativo tras una alentadora carrera hasta el sexto puesto en la sprint en Austria, también ve el sistema como una forma elegante de eliminar una sesión competitiva del fin de semana. El actual reglamento exige a los pilotos entrar entre los 10 primeros en los entrenamientos del viernes solo para clasificarse para la lucha por la pole en la Q2 del sábado por la mañana. Esto, a su vez, garantiza que los pilotos afronten un mínimo de dos sesiones 'cronometradas' y dos carreras.

La cantidad de tiempo competitivo en pista ha sido criticada en algunos sectores, y algunos en el paddock la señalan como un factor que contribuye a accidentes y lesiones. En esta carrera la temporada pasada, el bicampeón de MotoGP Casey Stoner se mostró firmemente en contra de hacer que los pilotos buscaran tiempos en los entrenamientos del viernes.

"Solo espero que no aumenten el número de sesiones porque el sábado ya es un día muy duro para nosotros", subrayó Bagnaia.

"Para mí, tampoco es correcto poner la clasificación junto con la sesión de entrenamientos. Así que necesitamos un equilibrio en eso".

El compatriota italiano de Bagnaia, Luca Marini, esperaba poco más que un cambio de nombre de las sesiones actuales cuando se le preguntó por su reacción a la noticia de los cambios previstos en la clasificación.

"Al final, los entrenamientos son una clasificación, ¿sí?", dijo Marini. "Así que quizá tengamos una clasificación el viernes por la tarde y una, como ahora, el sábado por la mañana. Igual que ahora".

El piloto oficial de Honda expresó su esperanza de que los pilotos puedan participar en la conversación sobre el nuevo formato.

"Estamos abiertos a cualquier cambio que pueda ser un poco mejor para los pilotos, para los fabricantes y mejor para el espectáculo. Así que hablemos de ello".