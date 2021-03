Bagnaia: ganar la pole es la mejor forma de empezar con Ducati

El campeón del mundo de Moto2 en 2018 aterriza en el equipo oficial de los de Borgo Panigale después de dos temporadas en el Pramac. El piloto de 24 años, cuyo balance en MotoGP es un único podio en Misano el pasado curso, se ha mantenido en pretemporada a la sombra de su compañero Jack Miller, quien también da el salto desde el conjunto satélite y que fue el más rápido en los test oficiales.

Sin embargo, en la primera cronometrada del año, Bagnaia dio la campanada y marcó un tiempo estratosférico que pulverizó el récord oficial del Circuito de Losail, lo que le dio su primera pole en MotoGP.

"Estoy tranquilo, salir primero en mi nuevo equipo es la mejor manera de empezar una nueva etapa en mi carrera. Mañana pienso que tendremos buen ritmo y se podrá pelear por las primeras posiciones", dijo Bagnaia después de conseguir la pole.

Inalcanzable a una vuelta, en cuanto a ritmo el piloto de Turín tampoco se ve lejos de los más rápidos. La clave, para él, conservar los neumáticos al inicio de la carrera.

"Si empiezas a rodar en 54 bajo, al final no podrás mantener el ritmo. Me gustaría, pero creo que es difícil hacerlo, las gomas se gastan mucho. Hay que gestionar las primeras vueltas. Trataré de ser constante. En el FP4 no me he encontrado bien con las gomas, seguramente han sufrido por la temperatura alta y tengo mucho spinning", señaló.

Los pilotos de Yamaha se posicionan como los rivales de los de Ducati por la victoria el domingo. La salida se presenta vital.

"Veo tres Yamaha, y Morbidelli también está cerca, son los más competitivos aquí. Tendremos ventaja en la recta, pero ellos la tienen en el T3. Hoy me he acercado a ellos en ese punto, en los test perdía mucho. No soy muy rápido en las salidas, no me he acostumbrado a tanta potencia, pero seguramente seremos más rápidos que las Yamaha en la salida", argumentó.

A rueda de Bagnaia, Valentino Rossi hizo su tiempo, que le metió cuarto y mejor piloto satélite en parrilla.

“Sabía que tenia a Rossi detrás en mi vuelta, a mí me gusta ir delante, sin tener a otro piloto de referencia, así que ha salido bien y seguro que vamos a hablarlo por si lo repetimos en el futuro”, zanjó.

