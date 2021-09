Bagnaia: Ganar me quitó un peso de encima

El pasado domingo en Motorland, Pecco Bagnaia logró su primera victoria en MotoGP tras un emocionante duelo con Marc Márquez en las últimas vueltas. En su tercera temporada en MotoGP, el italiano ya había tenido varias oportunidades de ganar, pero hasta entonces no había sido capaz de conseguirlo.

Sin tiempo casi para digerir su primer éxito, el #63 llega al GP de San Marino, donde el pasado año subió al podio por primera vez en la categoría reina, con ganas de repetir.

"Me siento muy contento. Fue fantástico, porque sufrí mucho. La semana pasada fue increíble. Todo nos fue saliendo muy bien. Mi primera victoria es algo que no me esperaba que fuese así. Nunca había tenido tanta pelea en MotoGP. Igual la clave fue no dejar a Márquez ponerse delante. Disfruté del fin de semana y sobre todo de la carrera. Me he quitado como 10 kilos de encima de peso. Este año tuve varias oportunidades, pero no salió", introdujo Bagnaia este jueves en la rueda de prensa oficial de Misano.

"Me ha dado un motivación extra para este fin de semana. Competir delante de nuestra afición es fantástico. En la primera carrera del año pasado conseguí mi primer podio y en la siguiente estuve muy cerca pero cometí un error y me caí. No resultará fácil porque que el nivel es alto, pero seguro que estaré para luchar".

Con ese triunfo, Bagnaia se situó segundo del campeonato a 53 puntos del líder, Fabio Quartararo. Al piloto de Ducati le preguntaron si espera que su compañero Jack Miller le eche una mano de aquí a final de temporada.

"Me gustaría, eso espero. Estamos trabajando muy bien. La moto va increíble. Cada vez nos vamos acercando más y me gustaría ver una moto roja en el primer puesto", comentó.

El turinés ha sido de los pilotos que se ha visto afectado por varios problemas de neumáticos este año y ya ha elevado una petición para que Michelin ponga remedio.

"Hemos pedido al panel de seguridad mayor consistencia de los neumáticos Michelin, porque los fabricantes trabajan e invierten mucho, pero en algunas carreras tras trabajar mucho empiezas a perder posiciones en carrera y nos cuesta", remachó.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver las fotos de la temporada 2021 de Pecco Bagnaia en MotoGP)