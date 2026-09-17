Bagnaia, furioso con el canal DAZN de España tras una frase polémica "sacada de contexto"

Un Pecco Bagnaia descontento se presentó ante la prensa este jueves al llegar al Red Bull Ring. Hace unos días en Misano, un video suyo conversando con Fabio Di Giannantonio suscitó cierta polémica, y el italiano lamenta unas declaraciones sacadas totalmente de contexto, que daban a entender una crítica hacia Ducati cuando no era el caso.

El famoso video fue grabado después de la llegada del GP de San Marino. Los pilotos encadenan sus pasos por las cadenas de televisión y DAZN, broadcaster de MotoGP en España, captó un intercambio entre Bagnaia y Di Giannantonio en un momento en el que no estaban siendo entrevistados.

Bagnaia explica a Di Giannantonio sus dificultades a lo largo del fin de semana, con declaraciones similares a las que hizo ante la prensa. Cuando el piloto de VR46 menciona la posibilidad de cambiar los reglajes, Bagnaia responde con un enigmático: "No me dejan hacerlo."

El video de DAZN que generó la bronca de Pecco Bagnaia

Esas palabras pudieron hacer pensar que Bagnaia reprochaba a Ducati limitarle en las soluciones técnicas para remediar sus problemas. El doble campeón del mundo de MotoGP asegura que ese no era en absoluto el sentido de esas palabras. Reconoce una formulación torpe, pero reprocha sobre todo a DAZN haber difundido esas declaraciones, hechas fuera de una entrevista, sin explicar el contexto que las rodeaba.

"Es muy, muy simple", declaró Bagnaia este jueves ante los periodistas presentes en el GP de Austria, entre ellos los de Motorsport.com. "Me conocen muy bien, me escuchan después de cada jornada cuando rodamos. A menudo me han preguntado si el equipo me apoyaba y siempre he dicho que sí, que hace lo máximo para ayudarme."

"Dicho esto, lo que ocurrió en Misano fue una falta de respeto total por parte de DAZN, pero es lo que hay. El video fue sacado de contexto. Hablábamos de algo que no es realmente secreto, porque hablábamos [en público], pero está fuera de contexto porque el video no está completo."

Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Hablábamos de un tema, lo último que dije no fue correcto, pero todo el mundo atraviesa momentos difíciles, todo el mundo tiene frustraciones dentro, y a veces uno dice cosas de una forma inapropiada. Siempre he dicho que Ducati me apoyaba mucho."

"Lo que quería decir [a Di Giannantonio] es que he probado a poner y quitar las piezas varias veces y que Ducati no me autoriza a hacer más, pero solo porque lo he hecho varias veces, y no quiero seguir con este tipo de cosas."

Quizá soy ingenuo en mi manera de evaluar las situaciones porque pienso que la gente siempre actúa de buena fe cuando no es así.

Bagnaia reconoce que sus palabras estaban mal escogidas, pero reprocha sobre todo a DAZN un tratamiento que considera deshonesto de la conversación. Reconoce incluso cierta ingenuidad en su enfoque, aunque precisó que el medio le había presentado disculpas.

"Lo que salió de mi boca estaba mal formulado, pero lo que ocurrió es desastroso en mi opinión. Es una falta de respeto total. Hace falta respeto en la relación entre los periodistas y los pilotos. Creo que siempre he sido muy amable con ustedes, nunca he dicho nada malo."

"Intento tener una buena relación por nosotros porque soy consciente de la importancia de tener una buena relación con los periodistas, porque ustedes son quienes hablan al mundo por nosotros. Para mí, lo que ocurrió no es correcto."

Pecco Bagnaia (Ducati). Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quizá soy ingenuo en mi manera de evaluar las situaciones porque pienso que la gente siempre actúa de buena fe cuando no es así", añadió. "Mis palabras fueron sacadas de contexto en un video que no debería haber existido. DAZN ya me ha pedido perdón porque esa no es la forma en la que hay que trabajar."

"Quiero aceptar las disculpas porque las polémicas me rompen las pelotas, ya ha habido demasiadas. Entiendo que, una vez que salió esta polémica, los periodistas la hayan aprovechado porque no pueden dejarla pasar. No subestimé la situación, precisamente porque sigo creyendo en la buena fe de la gente. Se sacaron palabras de contexto porque el discurso era un poco diferente."

Bagnaia se plantea mostrarse menos transparente

No es la primera vez que unas declaraciones de Bagnaia suscitan polémica tras una interpretación errónea. En 2023, cuando varios pilotos estaban lesionados, consideró que el peligro se había incrementado por unos equipos satélite más competitivos que en el pasado, lo que tendía mecánicamente a acercar a los pilotos en pista. Su llamamiento a "recrear una brecha" a veces fue interpretado como una voluntad de favorecer a los equipos de fábrica, lo que no era la realidad de su planteamiento.

Bagnaia ha seguido siendo un piloto muy abierto, que ha admitido varias veces un sentimiento de humillación ante sus recientes reveses. Ahora más consciente de la forma en que sus declaraciones pueden ser interpretadas, promete no obstante aprender la lección, quizá jugando menos el juego de los medios.

"Es verdad que pueden tomar nuestras palabras y ponerlas en internet de la manera que quieran. Podemos pronunciar tres palabras en un contexto totalmente diferente, positiva o negativamente. Les corresponde a ustedes ser transparentes y entender lo que decimos."

Pecco Bagnaia planea reevaluar su relación con la prensa. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Pero sé que a veces es importante tener un titular clickbait, porque así funciona. Intento ser siempre lo más transparente posible, pero voy a intentar serlo menos. Quizá en el futuro les daré menos."

"Siempre he puesto mucha transparencia en todo, quizá incluso demasiada, y después de lo que ha pasado eso va a cambiar, claramente ya no tendrán la transparencia que siempre he dado", resumió.

Sin tensiones internas

Para Pecco Bagnaia, lo esencial es que este episodio no tendrá efectos en su relación con Ducati. Se unirá a Aprilia la próxima temporada, pero quiere dejar Ducati en buenos términos y, cuando se le pregunta si la polémica ha creado tensiones, muestra su certeza: "No, porque entre personas maduras, se habla, se aclaran las cosas y se avanza."

"Lo hablamos ayer, era evidente porque con la forma en que se difundió, parece catastrófico", detalló. "Pero también tienen las entrevistas del viernes y del domingo, y dije que Ducati siempre me apoya. Saben lo que digo, saben que no estoy completamente loco. Lo siento por las palabras que pronuncié, pero conozco la importancia de nuestra relación, y sigue siendo buena. Nada ha cambiado."