Bagnaia: "Ser la mejor Ducati me da fuerza"

El piloto del Pramac estaba siendo la sensación de la carrera –con permiso de Fabio Quartararo–, cuando a falta de siete vueltas para el final su Ducati empezó a echar humo. El italiano marchaba segundo, a casi seis segundos del francés, y más de dos por delante de Valentino Rossi, tercero entonces.

El campeón de Moto2 en 2018 no había salido bien, pero supo recomponerse y se fue deshaciendo uno a uno de sus rivales, a excepción del piloto del Petronas. Entonces se vio cómo la Desmosedici estaba echando aceite en el asfalto, pero no fue hasta media vuelta más tarde cuando el motor dijo basta y tuvo que parar.

“En carrera me sentí muy bien", dijo Bagnaia. "Perdí algunas posiciones al principio, pero mi ritmo era parecido al de Quartararo, más fuerte que las otras dos Yamaha, por lo que podría haber estado cerca de Fabio si hubiera salido mejor. Intenté adelantar a Jack [Miller] inmediatamente, pero casi me caigo, así que lo tomé con más calma. Cuando comencé a ver que a los demás también le costaba, intenté pasarlos. Una vez delante de Vale, vi que sin hacer mucho podía irme. Entonces comencé a sentir que la moto caía un poco y después de cuatro vueltas me mostraron la bandera y tuve que parar".

Una oportunidad perdida después de un Gran Premio en el que se había clasificado tercero y estaba siendo la mejor Ducati.

"No puedes estar enfadado después de un fin de semana como este. Obviamente estoy decepcionado, pero nuestro objetivo no es ganar el título, sino experiencia. Con el fin de semana que hemos hecho y el paso adelante desde el pasado fin de semana, estoy muy contento".

Bagnaia todavía no ha firmado con nadie para 2020 y en el equipo oficial de Ducati sigue una plaza sin dueño.

"En este momento estoy concentrado en ir rápido, y saber que fui la primera Ducati durante todo el fin de semana me ha dado mucha fuerza, pero pensamos en trabajar cómo lo hicimos este fin de semana. Si llega la oportunidad del oficial, estaría muy feliz, pero por ahora no quiero pensar demasiado en ello. Una cosa buena de este fin de semana es que me sentí piloto de MotoGP al completo, realmente fuerte".

Jerez no se presentaba como un circuito propicio para las Ducati, pero los próximos grandes premios serán en República Checa y Austria, dos lugares a priori más favorables.

"Brno y Austria son pistas fuertes para nosotros. Veremos qué sucede, pero confío en que si trabajamos así podemos luchar por el top 5. En un circuito más favorable a la moto podemos ser muy, muy fuertes", finalizó.

