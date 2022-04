Bagnaia pide perdón tras frenar en la recta: "Estaba nervioso"

El italiano, subcampeón del mundo el pasado curso, es sobre el papel uno de los candidatos a pelear por el título esta temporada, pero ni sus sensaciones encima de la moto, ni tampoco los resultados, llevan a pensar que pueda terminar siéndolo a menos que cambie la dinámica en la que anda metido.

En Qatar, en el estreno de este Mundial, Bagania se fue al suelo llevándose puesto a Jorge Martín, cuando ambos peleaban por no descolgarse de los cinco primeros. En Indonesia, hace dos semanas, Bagnaia se vio penalizado por un tremendo susto al pisar la línea blanca que delimita la pista, y cruzó la meta 15º. Un bagaje que le deja temporalmente con un solo punto en la tabla, y lejos (29 puntos) de Enea Bastianini, el líder de la clasificación provisional.

El turinés no termina de hacerse a la Ducati de este 2022, circunstancia que ya le llevó antes de comenzar a recuperar una versión del motor usada en 2021. Después fue el dispositivo de altura delantero que prefirió dejar de usar, y ni con esas termina de estar a su gusto.

En Argentina, Pecco Bagnaia no se pudo meter en la segunda eliminatoria de la cronometrada (Q2), ni de forma directa ni tampoco tras pasar por la Q1, en la que terminó el cuarto.

Las cosas no le van bien al teórico estilete de Ducati, y eso genera situaciones en las que la frustración se hace visible. Esta vez fue durante los últimos minutos del segundo entrenamiento libre, en un instante en el que Pecco redujo ostensiblemente la velocidad a su paso por una de las rectas del trazado, en una acción peligrosa que hizo que Dirección de Carrera le llamara a capítulo. "Fui a ver a los comisarios y me disculpé; ellos lo entendieron y me dijeron que intente ser más listo y que no lo haga. Estaba nervioso, fue culpa mía", relató Bagnaia.

La sanción de tres posiciones a su compañero, Jack Miller, por un motivo similar –entorpeció a Fabio Quartararo en un momento de la Q2–, le permitirá ganar una plaza y salir 13º una carrera en la que tendrá mucho trabajo por delante. De cualquier forma, el #63 confía en que su ritmo sea más competitivo que su pegada a una sola vuelta, en la que no pudo sacar provecho de las gomas nuevas.

"Con gomas usadas tenía confianza, y mis sensaciones eran buenas. Pero con las gomas nuevas lo pasé mal; solo pude mejorar tres décimas. Voy lento", resumió el corredor de Ducati, a quien se le atragantó especialmente la curva 11, debido a los múltiples y grandes baches que presenta el asfalto.

"Es algo parecido a lo que sufrimos en Austin el año pasado. Allí, antes de la cronometrada probamos algo y fue bien, y creo que también me irá bien aquí para ser más constante", cerró Bagnaia.

