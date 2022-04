Bagnaia denuncia el tamaño de la grava en el circuito de Portugal

Faltaban 38 minutos para acabar el FP2 del Gran Premio de Portugal, celebrado bajo una intensa lluvia, cuando la Ducati del corredor italiano perdió la vertical y se arrastró a toda velocidad hacia la escapatoria de la curva 3, donde impactó con la grava y empezó a dar vueltas sobre sí misma y quedando, aparentemente, bastante tocada.

Pecco Bagnaia se levantó, echó un vistazo a su moto y cuando vio que no la podía recuperar en ese momento, se agachó y cogió un puñado de grava del circuito de Portimao con sus dos manos. Se fue hasta el vial, donde le recogió un scooter que le llevó al box, donde le esperaba el director del equipo, Davide Tardozzi, a quien le entregó la grava.

"Fue una acción simbólica", explicó después ante los medios. "En la caída que tuvimos la moto quedó muy destrozada porque la grava es demasiado grande, no es como la grava estándar que debemos tener en todas las pistas", añadió.

"Es algo de lo que tenemos que hablar en la comisión de seguridad. Por nuestra seguridad, y por la de nuestras motos también, lo normal sería tener una grava más lisa y pequeña".

Pecco recordó que en Mandalika tenían "también este mismo problema", y sumó Jerez a los circuitos que, en su opinión, deberían cambiar la grava.

"Ya nos quejamos el año pasado cuando [Jorge] Martín sufrió aquí una caída muy fuerte en la escapatoria", recordó el italiano.

Precisamente, Motorsport.com le preguntó a Jorge Martín por la acción de llevar la grava al box y su opinión sobre la preligrosidad del tamaño de las piedras en las escapatorias.

"No he visto nada, pero yo ya lo dije el año pasado cuando tuve la caída, que la grava aquí es muy, muy grande, más de lo normal, son piedras, no es grava, y cuando te caes te haces mucho daño. Supongo que lo ha hecho por eso", explicó Martín.

"Cuando yo lo dije el año pasado la gente se reía, quizá ahora que se ha visto en televisión hagan algo. Pienso que deberían cambiarla, es un tema que debemos hablar en la Comisión de Seguridad", recomendó Terminator.