Bagnaia: solo cuatro pilotos debatieron el nuevo formato de MotoGP en la Comisión de Seguridad

El año pasado, el fin de semana del Gran Premio de Indonesia fue probablemente uno de los más complicados para Pecco Bagnaia. Por eso, es normal que el piloto de Ducati no tenga grandes expectativas para el fin de semana en Mandalika, aunque, desde cierto punto de vista, está convencido de haber dado un pequeño paso adelante el pasado fin de semana en Japón, lo que le permite afrontarlo al menos con un poco de optimismo.

"Este es un circuito en el que, históricamente, por alguna razón, nunca he conseguido ser demasiado rápido, aunque es un trazado que me gusta. He ganado una carrera, he subido al podio y he ganado una carrera sprint. Así que, en general, siempre nos ha ido bastante bien, aunque el año pasado fue un desastre para mí", declaró Bagnaia a los periodistas presentes en Mandalika, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

"Hay que decir que el ADN de la moto nueva, que es un poco similar al del año pasado, se adaptaba menos a este tipo de circuito. Tanto es así que quienes tenían la moto del año anterior iban mucho más rápido, como Aldeguer. Así que, en general, para nosotros este circuito ha empeorado un poco en cuanto a velocidad con la moto del año pasado. Pero, de todos modos, se puede trabajar. En mi opinión, en Japón hemos visto cosas que pueden ser de ayuda y quizá podamos pensar en hacer un buen fin de semana", añadió.

La gran novedad que se hizo oficial ayer es el nuevo formato que se introducirá la próxima temporada, que contará con dos sesiones de clasificación diferentes: una para la carrera Sprint y otra para la carrera larga. La primera tendrá lugar el viernes por la tarde, con una sesión de 15 minutos en la que participarán todos los pilotos, y la segunda el sábado por la mañana, igual que ahora, pero con todos en pista en la Q1 y, a continuación, los 12 primeros pasarán a la Q2.

"Para mí siempre ha sido una limitación el hecho de tener una sola sesión de clasificación para dos carreras. Al fin y al cabo, puede pasar que te caigas, que cometas un error o que te encuentres con una bandera amarilla. Pueden pasar muchas cosas y, en la MotoGP actual, o vas mucho más rápido, o si sales octavo o duodécimo se complica, es muy difícil, sobre todo en algunos circuitos. Así que, para mí, es lo correcto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Cuando se le preguntó a Bagnaia si no resultaba demasiado complicado disputar la clasificación del Sprint y la Q1 con 22 pilotos en pista, respondió: "Al fin y al cabo, en el último cuarto de hora del viernes ya es así, así que cambia poco".

Entre otras cosas, el piloto de Ducati reveló que los organizadores habían hablado del tema con los pilotos en la Comisión de Seguridad, pero que, incluso en ese caso, hubo más ausentes que presentes: "Lo hablamos en Japón y éramos cuatro. Los demás nunca vienen, ni siquiera cuando hay cosas importantes que plantear. Si en lugar de cuatro hubiéramos sido 20 pilotos, podríamos haber influido en la decisión. Pero al ser tan pocos, es muy difícil. De todos modos, éramos cuatro y lo planteamos. La respuesta fue exhaustiva y, por lo tanto, estuvimos de acuerdo".

Sin embargo, también habrá que modificar el enfoque del fin de semana en lo que respecta a la gestión de los entrenamientos libres, que serán más cortos: "Sin duda cambia bastante. Tendremos más neumáticos a nuestra disposición, así que no hay que utilizar la FP1 para gastar neumáticos. Al fin y al cabo, ahora suele ocurrir que tenemos que hacer la FP1 con neumáticos que luego no vamos a usar en el resto del fin de semana. En cambio, el año que viene no será así, ya que la FP1 será una sesión importante. Así que, en mi opinión, se ha hecho bien: son neumáticos nuevos para todos. Somos pilotos de MotoGP, estamos aquí para adaptarnos y me parece bien".

Lo único que deja perplejo a Bagnaia es la decisión de suprimir el Warm-Up: "Creo que no se puede disputar una carrera sin haber dado antes unas vueltas. Además, en caso de que nos caigamos durante la carrera Sprint, tenemos que estar seguros, tenemos que estar preparados. El Warm-Up me resulta muy útil y, aparte de eso, creo que es una mejora".

Por último, se le preguntó por la decisión de celebrar el GP de Catar a pesar del conflicto en Oriente Medio, dado que hoy, por ejemplo, un petrolero ha sido alcanzado justo en la costa catarí: "No quiero expresar opiniones que puedan ponerme en apuros. Pero si es cierto que se vela por nuestra seguridad, hay que pensarlo bien todo. En mi opinión, el fin de semana en Catar es fantástico. Quizá el más emblemático de MotoGP en cuanto a espectáculo. Se corre de noche, el circuito es muy bonito y el entorno es precioso. Pero, si no se dan las condiciones adecuadas, creo que también se puede esperar", concluyó.