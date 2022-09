Bagnaia y su caída en la carrera en Japón: la cagué

Motegi.- El fin de semana japonés de Pecco Bagnaia se complicó en la clasificación del sábado "esta moto no va en mojado" y se torció definitivamente en la carrera del domingo, en la que sufrió una caída cuando luchaba por intentar alcanzar a Fabio Quartararo en la última vuelta para arrebatarle el octavo puesto en la meta.

"He cometido un gran error; la he cagado. He intentado estar delante pero no pude. Esta mañana fue todo perfecto en el warm up", se lamentó el italiano. "Tuve suerte porque Fabio no tuvo su día y Aleix Espargaró tuvo un problema", minimizó el resumen de los daños el de Ducati.

Bagnaia salía el 12º en parrilla y se vio envuelto en una pelea con el que será su compañero de equipo el próximo año, Enea Bastinini, al que solo pudo superar en la parte final para tratar de alcanzar a Quartararo.

"Lo intenté en la última vuelta y la pifié. He pedido perdón a todo el equipo, porque no hice mi trabajo. Es verdad que la presión de la goma delantera se disparó, y que el equipo me pidió perdón por ello. Pero la caída fue cosa mía, nada que ver con el tema del neumático", admitió su parte de responsabilidad.

Caída de Pecco Bagnaia, Ducati, en el GP de Japón de MotoGP

Con este cero, Bagnaia, que se había colocado a 10 puntos de Fabio en la general, baja ahora a los 18.

"Un punto puede marcar la diferencia al final del año (por el adelantamiento), pero puede que fuera demasiado ambicioso. Lo único que puedo hacer es intentar ganar", en referencia a las próximas carreras.

"Fui demasiado optimista en la maniobra, y lo único bueno es que no me llevé por delante a Fabio", dijo aliviado.

El cero de Bagnaia contrasta con la aplastante victoria de su compañero Jack Miller, la primera del año para el australiano, a distancia sideral del segundo.

"Tampoco entiendo cómo Miller fue tan rápido y yo tan lento. Hoy no podía adelantar y eso es muy raro, porque normalmente no tengo problemas en ese sentido".

Pese a este error, al cabeza de cartel de Ducati no irá a la desesperada en la próxima cita.

"Es verdad que este fin de semana fue muy raro, pero en Tailandia no seré más agresivo de lo normal", zanjó el de Torino.