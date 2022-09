Bagnaia admite que merece la sanción en Misano: "Estoy de acuerdo"

Pecco Bagnaia no ha empezado su gran premio de casa con buen pie. El piloto local tuvo un incidente con Alex Márquez en los últimos compases del FP1, cuando ralentizó la marcha en la primera chicane y entorpeció la vuelta del piloto español.

El menor de los hermanos Márquez no dudó en recriminarle la acción, y Pecco asumió su error e inmediatamente se disculpó. Sin embargo, las disculpas no enmiendan los hechos, y Bagnaia fue sancionado por el panel de comisarios a perder tres posiciones en la parrilla de salida del domingo.

El de Ducati no oculta que es una sanción merecida, y dice estar "totalmente de acuerdo" con el castigo. "Cometí un error; pensé que [el FP1] ya había terminado, que ya habían sacado la bandera a cuadros, pero no era así. Así que cometí un error. Ya pedí perdón a los comisarios y les dije que estaba de acuerdo, que era lo correcto".

Sin embargo, el ganador de los últimos tres grandes premios no terminó de entender el tipo de sanción que se le aplicó. "Les pregunté por qué la sanción era de tres puestos en parrilla y no una long lap, y me explicaron que es porque es la primera vez que hago algo así. La primera vez tienes una advertencia, que son las tres posiciones que voy a perder, y a la segunda ya tienes una long lap", explicó.

Su temor a recibir una long lap tiene bastante fundamento. Y es que, dependiendo del circuito, se pierde más o menos tiempo. "En Silverstone no [se pierde mucho tiempo], pero aquí sí", declaró Bagnaia.

"Creo que es algo que tendremos que discutir, pero ya lo hemos comentado en la safety commission que las long laps tienen que ser iguales en todos los circuitos", añadió. "Pero es algo imposible de hacer, porque Silverstone no tiene tantas escapatorias. Va a ser muy complicado que se pierda el mismo tiempo en todos los circuitos. Pero estamos trabajando en ello".

Pero la primera jornada del Gran Premio de San Marino aún guardaba un nuevo disgusto para el tercer clasificado de la general. En la segunda sesión de libres, Pecco sufrió una caída, de la cual asume toda la culpa.

"Luca Marini iba delante mía, y yo iba mucho más rápido que él. Así que intenté adelantarle por el interior, pero he pisado la línea blanca y me he ido al suelo. Eso también fue error mío", reconoce.