Bagnaia, tras firmar con Aprilia: "Presioné mucho para lograr un contrato largo"

Pecco Bagnaia ha sido el último en anunciar su futuro en una semana muy movida después de que los fabricantes y el promotor del Mundial firmaran el bautizado como 'Pacto de la Concordia' de MotoGP. A pesar de conocerse su destino desde hace meses, el italiano, al igual que el resto de la parrilla, se mantuvo en silencio acerca de su futuro hasta este jueves, en la previa del Gran Premio de Holanda, que fue cuando Aprilia le dio la bienvenida oficialmente.

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Para él, 2027 supondrá el cambio más dramático de su trayectoria, después de haberse pasado ocho años, toda su experiencia en MotoGP, subido a una Ducati, con la que ha firmado dos títulos, 31 victorias y 28 pole position. A estas alturas, Bagnaia sigue siendo el corredor más relevante de la historia de Borgo Panigale, con quien todavía tiene 13 grandes premios por delante.

"Estoy muy emocionado, muy feliz", reconoció Bagnaia, que una vez termine este ejercicio se unirá al del fabricante de Noale, con quien se ha comprometido durante cuatro años. En el paddock hay quien sostiene que la duración del vínculo responde al aspecto económico, dado que la cifra acordada era demasiado alta como para amortizarla solo en dos temporadas. Él prefiere relacionarlo con la responsabilidad que conlleva.

"Presioné mucho para lograr un contrato largo. Cuatro años parecen muchos en nuestro deporte. Pero creo mucho en este proyecto. El apoyo que me ha brindado Aprilia es fantástico", subrayó el bicampeón del mundo (2022 y 2023), que desveló haber comenzado a valorar la posibilidad de cambiar de aires a mediados de 2025, el año más difícil de su carrera.

Desde que comenzó el nuevo Mundial, Bagnaia ha ido en progresión, hasta el extremo de acumular cuatro podios en las últimas cuatro pruebas, además de un triunfo en la sprint de Brno, el sábado pasado. Esa inercia le coloca el séptimo en la tabla general, a 53 puntos del líder, su amigo y futuro compañero, Marco Bezzecchi, con quien espera seguir manteniendo el buen rollo que les une. "A veces, con buenos amigos puedes discutir cuando estás cerca. Siempre he tenido buena relación con mis compañeros de equipo, y con Bez, con quien ya la tengo desde hace tiempo, creo que nos irá bien", finalizó Bagnaia.

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