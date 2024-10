Bagnaia: "Acosta estaba haciendo un trabajo perfecto"

La primera carrera del fin de semana de MotoGP en Motegi se ha saldado de la manera en que Pecco Bagnaia quería. En la clasificación de este sábado, el vigente campeón del mundo pudo colarse en la segunda posición de la parrilla, después de que le quitaran la pole a Marc Márquez, mientras que una caída relegaba a su principal rival por el título, Jorge Martín, a la undécima posición.

Mientras que el español logró remontar y finalizar cuarto, no pudo seguir el ritmo de cabeza de carrera, donde principalmente batallaron el italiano y el poleman, Pedro Acosta, que logró ganarle la posición en los primeros compases. Sin embargo, el 'Tiburón de Mazarrón' acabó yéndose suelo a pocas vueltas del final, lo que dio al de Ducati el triunfo en bandeja de plata, resistiendo al final la llegada de su compañero, Enea Bastianini, y del #93.

Así, Bagnaia logró su tercera victoria consecutiva los sábados, tras reconocer que ha trabajado en la sprint, como ya adelantó después de cosechar varios ceros, y redujo la distancia con Martín en la general hasta los 15 puntos.

El italiano hizo un balance positivo de esto: "No está mal. Al final, lo estamos haciendo bien. He mejorado porque hemos trabajado mucho en esto, en entrar a pista y de repente empujar mucho con las gomas. Es algo que me ha ayudado para mejorar en las carreras al sprint. Tenemos que decir que, los dos últimos sábados, se han caído los pilotos que estaban delante de mí, pero si bien en Mandalika no tenía ritmo para ganar la prueba corta, hoy sí".

"Lo único es que, cuando me he puesto detrás de Pedro, puede que hayamos salido a carrera con la presión más alta, por las condiciones, y ha subido demasiado, porque ha empezado a costarme mucho frenar, y me he ido largo muchas veces en la curva 5. Pero he pensado en esperar dos o tres curvas para dejarle ir, hacer que la goma delantera volviera a enfriarse y empujar otra vez. Y cuando lo estaba haciendo, se ha caído en la curva 7", siguió.

Posteriormente, Bagnaia aprovechó para reconocer la fantástica actuación de su rival este sábado, y espera que también lo sea el domingo: "Pedro estaba haciendo un trabajo perfecto. Era muy rápido, sabía que tenía un buen ritmo. Ha entrado un poquito más largo, pero es algo que puede pasar. Y en ese momento, había empezado a llover un poco otra vez. Sé perfectamente que mañana estará delante, luchando. Lo importante será volver a hacerlo bien, como hoy".

Además, el piamontés explicó cómo influyó en su Desmosedici la situación climatológica. La duda de si llovería o no, por la caída de agua antes y durante la prueba, hizo que en Ducati variaran su estrategia de ahorro de combustible: "Tenemos un mapa para consumir menos gasolina en la vuelta de formación. No es un secreto, se ve claramente muchas veces. Hoy, hemos decidido no utilizarlo porque las condiciones eran para entender la situación, porque yo pensaba que la pista estaba más mojada, pero estaba seca. Luego he hecho la carrera con un mapa más de precaución. No corría tanto en la recta, pero no es la primera vez que pasa, también ocurre en Austria. Estamos acostumbrados".

Para la carrera del domingo, la elección de gomas será clave, tal y como reconoció el propio Pecco: "Creo que mañana será un poco diferente, porque no sé si vamos a correr con el blando o con el medio. El blando no va tan mal, pero no puedes ir como hoy, porque el ritmo del principio era demasiado fuerte. Pero vamos a ver. Pedro tiene un buen ritmo, lo he visto bien. El que ha hecho más vueltas con el compuesto medio ha sido Maverick Viñales, en la Práctica, y su ritmo era más rápido. Sabemos que es una buena opción, pero en la FP2 he dado 16 vueltas con la blanda y no iba tan mal. Mañana tenemos que probar en el Warm Up, espero que sea en seco", finalizó.