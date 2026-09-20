Austria acogerá la última prueba de Pirelli para MotoGP 2026

Dejando a un lado los ensayos privados con pilotos de pruebas, el calendario de test de MotoGP para 2026 incluía dos fechas para que los pilotos titulares tuvieran una primera toma de contacto con los nuevos neumáticos Pirelli, que en 2027 sustituirán al proveedor actual.

La primera de estas pruebas tuvo lugar el lunes posterior al Gran Premio de la República Checa, el 22 de junio; aquella jornada no arrojó resultados oficiales, aunque se dio por hecho que los pilotos de Aprilia rodaron por debajo de 1:54, marcando los mejores tiempos.

Sin embargo, este lunes, el Red Bull Ring de Spielberg acogerá el segundo y último test de Pirelli de la temporada abierto a los pilotos titulares, previo al primer ensayo de pretemporada de 2027, programado para el 1 de diciembre en Valencia.

Aunque la prueba de este lunes está abierta a todos los pilotos de MotoGP —tanto titulares como probadores—, los fabricantes han decidido gestionar sus plazas disponibles en función de sus propios intereses contractuales.

Así, mientras KTM —al igual que hizo en Brno— ha solicitado a Pedro Acosta que pruebe su moto de 2027 (pese a que el español correrá con Ducati la próxima temporada), otros fabricantes, como Yamaha y Aprilia, han cerrado la puerta a que los pilotos que abandonan el equipo a final de año se suban a sus prototipos de 850 cc.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Entre los «afectados» se encuentran Fabio Quartararo, que deja Yamaha por Honda; Jorge Martín, que deja Aprilia por Yamaha; Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que dejan Ducati para correr con KTM en 2027; y Francesco Bagnaia, que pondrá fin a su relación con el fabricante de Bolonia para correr con el equipo de Noale el próximo año.

Si en los test de Brno del pasado mes de junio pilotos como Marc Márquez y Fermín Aldeguer (Ducati), Marco Bezzecchi y Raúl Fernández (Aprilia), Luca Marini y Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlıoglu (Yamaha) y Pedro Acosta (KTM) —junto con los pilotos probadores Dani Pedrosa y Pol Espargaró (KTM) y Augusto Fernández (Yamaha)— pudieron probar los neumáticos Pirelli de 2027, en esta ocasión se sumarán algunas caras nuevas y otras estarán ausentes; tal es el caso de los pilotos oficiales de Honda, Mir y Marini, que no han sido invitados, ocupando sus plazas Johann Zarco, Diogo Moreira y el piloto probador Takaaki Nakagami.

Otro piloto probador previsto para la jornada de pruebas de este lunes con Ducati era el italiano Nicolò Bulega, quien finalmente —y según él mismo explicó— ha declinado participar; la razón es que la semana pasada sufrió una fuerte caída mientras probaba la moto en un test privado en Mugello y, dentro de una semana, en Cremona, afronta su primera oportunidad matemática para proclamarse campeón del mundo de SBK, por lo que prefiere no correr riesgos.

En cuanto a Yamaha, que podría poner hasta cuatro motos en pista este lunes, el director deportivo Massimo Meregalli explicó a principios de septiembre que estarán presentes Razgatlıoglu y el piloto de Moto2 Izan Guevara, quien dará el salto a la categoría reina el próximo año con el equipo Pramac. Aunque Pirelli deseaba que todos los pilotos que formarán parte de la parrilla de MotoGP el próximo año pudieran probar sus neumáticos antes de que concluyera la temporada, finalmente tendrán que esperar a los entrenamientos de Cheste posteriores al GP de Valencia —ya en diciembre— para que toda la parrilla pueda ofrecer sus impresiones sobre la gama de nuevos compuestos que se introducirán en la categoría reina la próxima temporada.