La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de los Países Bajos de MotoGP
Jorge Martín firmó la pole del GP de los Países Bajos de MotoGP en el circuito de Assen. Aquí está la parrilla de salida completa para la carrera sprint.
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1. Jorge Martín
Aprilia Racing
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2. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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Aprilia Racing
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Trackhouse MotoGP Team
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Ducati Lenovo Team
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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7. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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8. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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Monster Energy Yamaha MotoGP
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10. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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11. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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12. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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14. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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15. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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16. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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17. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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19. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
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20. Augusto Fernandez
Yamaha Factory Racing
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21. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
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Prima Pramac Yamaha MotoGP
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