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Resultados
MotoGP GP de Países Bajos

La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de los Países Bajos de MotoGP

Jorge Martín firmó la pole del GP de los Países Bajos de MotoGP en el circuito de Assen. Aquí está la parrilla de salida completa para la carrera sprint.

Téha Courbon
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Lee también:

1. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

2. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

3. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

4. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

5. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

6. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

8. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

9. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

10. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

11. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

12. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

13. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

14. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

15. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

16. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

17. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20. Spain Augusto Fernandez

Yamaha Factory Racing

 

 

21.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

    

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