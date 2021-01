Arranque de MotoGP 2021 se decidirá en una reunión el jueves

MotoGP anunció este martes la cancelación del primer test oficial de pretemporada, que estaba previsto en Sepang del 19 al 21 de febrero. Esta maniobra, obligada por el estado de emergencia declarado en el país asiático hasta agosto, deja los ensayos oficiales de tres días en Qatar, a celebrar del 10 al 12 de marzo, como la puerta de entrada al curso 2021.

Sin embargo, según ha podido confirmar Motorsport.com, los máximos responsables del campeonato, FIM, IRTA y Dorna Sports, junto a los jefes de los equipos del campeonato (Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, KTM, Aprilia y los satélites), celebrarán un encuentro telemático este jueves para determinar si se mantiene el 28 de marzo como fecha de arranque de la temporada, con la carrera nocturna del Gran Premio de Qatar.

Entre el test oficial, que concluiría el 12 de marzo, y el inicio del gran premio, que sería el viernes 26, ambos en Qatar, existe un espacio de dos semanas y sobre la mesa de la cumbre que se celebra este jueves está reducir esa distancia.

La opción más sencilla, seguramente, lleva a pensar que se retrase el test, para que el grueso del paddock, tras los ensayos, pueda permanecer en el país a la espera del gran premio, y no suceda lo mismo que en 2020, cuando gran parte de los miembros del Mundial abandonaron Qatar tras las pruebas y no pudieron regresar a consecuencia del estallido de la pandemia por la covid-19, lo que llevó a suspender la carrera de MotoGP, no así las de Moto2 y Moto3, ya que esos equipos sí se quedaron en Doha, compitiendo con normalidad el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2020.

Pero no es la única opción. La publicación este martes del nuevo calendario de la Fórmula 1, que debía empezar en Australia el 21 de marzo, ha dejado el GP de Bahrein como prueba inaugural del curso, una carrera que además de coincidir en el día con la de Qatar, lo hace también en el horario, ya que es nocturna.

Eso ha llevado a algunos responsables del Mundial y de los equipos a replantearse si vale la pena ‘mover’ la primera carrera del año, la de Qatar, posiblemente adelantándola una semana y tomando el espacio que ha liberado el GP de Australia de F1 (21 de marzo).

Para ello, sin embargo, deberán contar con el beneplácito de las televisiones que disfrutan de los derechos, además de los organizadores de la prueba qatarí.

El Mundial de MotoGP 2021 está previsto a 19 grandes premios, empezando en marzo y concluyendo en Valencia el próximo mes de noviembre.

