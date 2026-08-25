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MotoGP

¿El GP de Aragón, la verdadera prueba para Aprilia frente a Marc Márquez?

El GP de Aragón, que parece destinado a Marc Márquez, permitirá ver a los "verdaderos aspirantes al título", según Massimo Rivola, el jefe de Aprilia.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Aprilia afronta el GP de Aragón en una situación más que favorable. La marca viene de un pleno en Silverstone, con tripletes en la clasificación, en el sprint y luego en la carrera principal, ganada por Raúl Fernández. En el campeonato, Aprilia también ocupa las tres primeras posiciones gracias a sus otros representantes: Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Ai Ogura.

A pesar de este panorama idílico, el constructor italiano está lejos de sacar pecho antes de viajar a MotorLand Aragón. El año pasado, fue Ducati quien logró un triplete en este circuito, cuyas características están hechas a la medida de Marc Márquez con sus numerosas curvas a la izquierda. El español buscará así un octavo triunfo en el GP de Aragón.

Massimo Rivola espera que sus pilotos estén en la pelea, pero ya sabe que Márquez será temible. En cualquier caso, sabe que un buen resultado en la pista cercana a Alcañiz sería la señal de una ventaja real de Aprilia sobre Ducati.

"Lo principal es la condición física de los pilotos", declaró el jefe de Aprilia Racing según Speedweek. "Jorge está en forma, y para Marco, afortunadamente hay una semana más antes de Aragón para que se recupere. Pero sabemos que Aragón es una pista para Marc. Aragón podría ser la prueba que nos dé una idea de los verdaderos aspirantes al título."

Aprilia viene de dominar en Silverstone.

Aprilia viene de dominar en Silverstone.

Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

"Hay pistas que se adaptarán a nuestra moto, otras que se adaptarán a la Ducati o a otros pilotos", estimó Rivola. "Creo que tenemos un nivel similar."

"Pero estamos a este nivel gracias al personal de Noale, porque antes la diferencia era mayor. Fabiano [Sterlacchini, el director técnico] y todo el mundo en Noale merecen nuestro agradecimiento. Trabajamos bien juntos y creemos que podemos hacerlo."

Lorenzo siente que Márquez tiene varias cartas

Al llegar a Silverstone, los cinco primeros estaban separados por solo 24 puntos. El fin de semana en Inglaterra jugó a favor de Aprilia, ya que el primero de sus perseguidores, Marc Márquez, está ahora a 40 puntos, con una unidad de ventaja sobre Fabio Di Giannantonio.

Desde su regreso tras una operación en el hombro en el mes de mayo, Márquez ha alternado victorias y fines de semana más difíciles, en circuitos que le convenían menos o que exigían su brazo debilitado. Jorge Lorenzo, antiguo rival y compañero de equipo de Márquez, cree que varias pistas jugarán a su favor al final de la temporada, lo que podría ayudarle a marcar la diferencia frente a la armada Aprilia.

"Tiene tres cartas que los demás no tienen: Aragón, Phillip Island y Valencia, todos los circuitos en sentido antihorario", explicó el tricampeón del mundo en el podcast Duralavita. "Si llega a ellos con un campeonato muy apretado, eso podría darle una gran ventaja. Los otros pilotos no tienen un arma tan decisiva."

"Creo que cuando llega a un circuito con mayoría de curvas a la izquierda, como esos tres, tiene una probabilidad de victoria del 80% o 90%. Pero en las pistas con curvas a la derecha, está mucho más equilibrado. Este campeonato se está poniendo realmente interesante."

Michele Pirro, el piloto de pruebas de Ducati, también espera una jerarquía fluctuante según los circuitos. "Hemos visto que las pistas, las condiciones y las características de los circuitos marcan más la diferencia que todo lo demás", declaró el italiano a GPOne. "Así que espero que volvamos a ser la referencia en Aragón, Marc podría ser la referencia. Después estará Misano, que será duro porque Bezzecchi es rápido, ya lo era el año pasado. Pero Marc quizá no esté lejos."

"Creo que este campeonato se va a decidir realmente por detalles y, en mi opinión, también podría verse influido por los errores de un piloto con respecto a otro, porque hemos visto lo pequeña que es la diferencia."

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